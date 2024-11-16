scorecardresearch
Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिसंबर तक सभी ट्रेनों में लगेंगे 4 जनरल कोच



रेलवे ने जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार ने समस्तीपुर में घोषणा की कि देशभर में चलने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में कम से कम चार जनरल कोच लगाए जाएंगे। इसके लिए 2000 जनरल कोच बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 900 कोच तैयार हो चुके हैं।

Delhi,UPDATED: Nov 16, 2024 13:41 IST



रेलवे बोर्ड अध्यक्ष का दौरा और निरीक्षण

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार समस्तीपुर रेल मंडल के दो दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने दरभंगा से मुजफ्फरपुर स्टेशन तक का निरीक्षण किया और सुरक्षित रेल यात्रा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

दिसंबर तक सभी ट्रेनों में चार जनरल कोच

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि दिसंबर 2024 तक सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में चार जनरल कोच लग जाएंगे। इससे यात्रियों को अधिक सीटें और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हर ट्रेन में अब आठ स्लीपर और चार जनरल कोच रहेंगे, जिससे हर वर्ग के यात्री लाभान्वित होंगे।

त्योहारी सीजन में विशेष ट्रेनें

रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए इस साल 7750 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। पिछले साल यह संख्या 4000 थी। इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर अनारक्षित ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं।

वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार

सतीश कुमार ने कहा कि अब रेलवे के पास रैक की कोई कमी नहीं है। वंदे भारत ट्रेनों के लिए भी कोच तैयार किए जा रहे हैं, और देशभर में वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। जैसे-जैसे कोच तैयार हो रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनों को नए रूट्स पर चलाया जा रहा है।

मध्यम वर्ग के यात्रियों को राहत

पिछले कुछ समय से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में वातानुकूलित कोच बढ़ा दिए गए थे, जिससे मध्यम और मजदूर वर्ग के यात्रियों को कठिनाई हो रही थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने चार जनरल कोच लगाने का निर्णय लिया है। दिसंबर से इसका सीधा लाभ मजदूर वर्ग और साधारण यात्रियों को मिलेगा।

रेलवे का प्रयास

यह कदम रेल यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने और सभी वर्गों के लिए रेल यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में रेलवे का महत्वपूर्ण प्रयास है।

