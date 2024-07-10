scorecardresearch
इंडियन बैंक भर्ती 2024: 1500 वैकन्सी के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन

इंडियन बैंक भर्ती 2024: 1500 वैकन्सी के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन

इंडियन बैंक भर्ती 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है।

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Jul 10, 2024 17:26 IST
Indian Bank Recruitment 2024
Indian Bank Recruitment 2024

इंडियन बैंक ने अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत अपरेंटिस के पद के लिए आज 10 जुलाई, 2024 से आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम समय की भीड़ और देरी से बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट यानी indianbank.in पर जा सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है।

इंडियन बैंक में पंजीकरण कैसे करें

इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indanbank.in पर जाएं

होमपेज पर उपलब्ध हाइलाइट किए गए लिंक टैब पर क्लिक करें

वर्तमान ओपनिंग सेक्शन के अंतर्गत, 'वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अप्रेंटिसशिप की नियुक्ति' लिंक पर क्लिक करें।

'नया पंजीकरण' लिंक पर क्लिक करें

पूछे गए अनुसार आवेदन पत्र भरें

सबमिट पर क्लिक करें

पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें।

चयन प्रक्रिया

वेबसाइट पर अपडेट किए गए आधिकारिक नोटिस के अनुसार उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आधिकारिक सूचना देखने के लिए सीधा लिंक http://indanbank.in/

पात्रता मापदंड

आयु आवश्यकता

उम्मीदवारों की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट है।

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्नातक और उत्तीर्ण प्रमाणपत्र 31 मार्च, 2020 के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती से संबंधित अधिक अपडेट और जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट (http://indanbank.in/) देखते रहें।

