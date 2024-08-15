Independence Day: लाल किले के प्राचीर से PM Modi की हुंकार, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कह दिए यह बड़ी बात

scorecardresearch
NewsभारतIndependence Day: लाल किले के प्राचीर से PM Modi की हुंकार, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कह दिए यह बड़ी बात

बांग्लादेश में पिछले दिनों प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से कई हिंदू मंदिरों, हिंदू समुदाय के लोगों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की खबरें हैं। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर शेख हसीना नीत सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद देश में अव्यवस्था का माहौल हो गया।

New Delhi,UPDATED: Aug 15, 2024 10:13 IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

PM Modi ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान देश से जुड़े तमाम मुद्दों पर बोलने के बाद बांग्लादेश में चल रही हिंसा और हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा, "बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत चाहता है कि पड़ोसी देशों में शांति रहे। बांग्लादेश में जो हुआ, वो बहुत चिंताजनक है।" उन्होंने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में हालात जल्द सामान्य होंगे और वहां हिंदू तथा दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 

हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं: पीएम मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "एक पड़ोसी देश के तौर पर मैं बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, उससे जुड़ी चिंता को समझ सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि वहां जल्द से जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता वहां के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश समृद्धि और शांति के रास्ते पर चलें। हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं...आने वाले दिनों में हम बांग्लादेश की 'विकास यात्रा' के लिए शुभकामनाएं देते रहेंगे क्योंकि हम मानवता के कल्याण के बारे में सोचते हैं।" उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में यह भी कहा कि ‘‘भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चलें। शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे संस्कार हैं। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा के लिए हमेशा हमारी शुभेच्छा रहेगी, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई के बारे में सोचने वाले लोग हैं।’’

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार

बांग्लादेश में पिछले दिनों प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से कई हिंदू मंदिरों, हिंदू समुदाय के लोगों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की खबरें हैं। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर शेख हसीना नीत सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद देश में अव्यवस्था का माहौल हो गया।

