Independence Day: बलात्कार जैसा पाप करने वालों में डर पैदा करना बहुत जरूरी... पीएम मोदी की लाल किले से हुंकार

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब महिलाओं पर बलात्कार जैसे अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे विकृत मनोवृत्ति के व्यक्ति को सजा होती है तो खबरों में नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा होता है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है, उसकी व्यापक चर्चा हो ताकि ऐसा पाप करने वालों में डर पैदा हो कि पाप करने वालों की ऐसी हालत होती है, फांसी पर लटकना पड़ता है। मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Aug 15, 2024 09:55 IST
पीएम मोदी की लाल किले से हुंकार

कोलकाता के आर. जी. मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर बेरहमी से की गई हत्या के मामले पर हंगामा लगातार जारी है। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। राज्य सरकारों से, शासन-प्रशासन से अपील करता हूं कि वो ऐसे उदाहरण पेश करें कि कोई किसी महिला के साथ ऐसा करने की हिमाकत नहीं कर सके। बलात्कार जैसा पाप करने वाले को फांसी की सजा हो ताकि कोई ऐसा करने की सोचे तो उसे पता हो कि जीवन से हाथ धोना होगा। 

'राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो' 

पीएम मोदी ने कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप-मर्डर की घटना का जिक्र सीधे तौर पर नहीं किया। हालांकि, उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं और आज मैं लाल किले से एक पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा। 

Also Read: Independence Day: हमने चुना रिफॉर्म का रास्ता, आज सरकार घर तक पहुंच रही... लालकिले से बोले PM Modi

लाल किले से पीएम मोदी ने उठाया महिला अत्याचार का मुद्दा 

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी माताओं-बहनों, बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं। उसके प्रति देश का आक्रोश है, जनसामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। 

रेपिस्टों में डर पैदा करना बहुत जरूरी- पीएम मोदी 

Abhishek
Aug 15, 2024