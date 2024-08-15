Independence Day: लाल किले से PM Modi की हुंकार, कहा- चुनौतियों को हराना है हिंदुस्तान की ताकत

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
Aug 15, 2024
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 'विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे

भारत आज शान से 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त, 1947 को देश गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 'विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे।' PM मोदी ने कहा, 'हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ, समर्पण, त्याग और बलिदान से आजादी दिला सकते हैं। आजाद भारत बना सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी इसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं।' PM मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। 

2036 के ओलंपिक भारत में हों'

भारत का सपना है कि 2036 में होने वाले ओलंपिक खेल देश में आयोजित हों, हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 

Also Read: Independence Day: मोदी बोले- हमने देश के कई कल्चर को बदला, ये गोल्डन एरा, इसे पकड़कर चल पड़ेंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा

'इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा भारत'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा, 'वो दिन दूर नहीं है जब भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा... विश्व के बहुत सारे उद्योगपति भारत में निवेश करना चाहते हैं. मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित करें, कानून-व्यवस्था के संबंध में उन्हें आश्वासन दीजिए। राज्यों के बीच निवेशकों को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।'

'महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी सजा मिले'

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति जन सामान्य का आक्रोश है। इसे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, ये समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है।'

'हम 5G पर रुकने वाले नहीं'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन में कहा, 'हिंदुस्तान के लगभग करीब सभी क्षेत्रों में 5G पहुंच गया है। हम 5G पर रुकने वाले नहीं हैं। हम अभी से 6G पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं।'

सेमीकंडक्टर मिशन की तैयारी: PM मोदी

भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया... अब सेमीकंडक्टर का उत्पादन भी भारत में होगा। हम एंड-टू-एंड समाधान विश्व को देने का सामर्थ्य रखते हैं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Aug 15, 2024