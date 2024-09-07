IMD Weather Update: आंध्र प्रदेश में बाढ़ का खतरा, राजस्थान, बंगाल और हिमाचल में भी खतरा

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आंध्र प्रदेश के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है, तथा अगले कुछ दिनों में महत्वपूर्ण मौसम व्यवधान की चेतावनी दी है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में सबसे अधिक नुकसान होने की आशंका है, जहां 8 से 9 सितंबर तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण तीव्र होकर अवदाब में बदल रहा है।

येलो अलर्ट जारी

आईएमडी ने पूर्वी राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 8 से 9 सितंबर तक क्षेत्र में, विशेष रूप से उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभागों में लगातार बारिश की गतिविधि जारी रहने की चेतावनी दी गई है।

तीव्र होकर अवदाब में तब्दील होने की संभावना

आईएमडी ने यह भी बताया है कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव प्रणाली उत्तर की ओर बढ़ने और तीव्र होकर अवदाब में तब्दील होने की संभावना है, जिसका असर पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश तट जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा।

दक्षिण बंगाल में भारी वर्षा का अनुमान

9 सितंबर से दक्षिण बंगाल में भारी वर्षा का अनुमान है, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, और झारग्राम जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।

मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह

मछुआरों को 8 से 10 सितंबर तक पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर खराब मौसम तथा 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली तेज हवाओं तथा 60 किमी प्रति घंटे तक की हवा के झोंकों के कारण समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जिलों में सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जिलों में सड़कें बंद हो गई हैं और आईएमडी ने कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। स्थानीय मौसम कार्यालय ने भी कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आने के कम जोखिम की चेतावनी दी है।