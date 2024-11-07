scorecardresearch
अंडमान-निकोबार घूमने का है मन, तो बुक करें सबसे सस्ता पैकेज

IRCTC Tour Package: अगर आप लंबे समय से परिवार या दोस्तों के साथ अंडमान-निकोबार घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो IRCTC का LTC ANDAMAN AIR PACKAGE आपके लिए सबसे बेहतरीन है। इस पैकेज में घूमने, रहने और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं इस पैकेज को कैसे बुक किया जा सकता है।

Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Nov 7, 2024 15:10 IST

पैकेज की पूरी जानकारी:

IRCTC का यह टूर पैकेज "LTC ANDAMAN AIR PACKAGE" के नाम से जाना जाता है। इस पैकेज में आपको 5 रातों और 6 दिनों तक अंडमान-निकोबार घूमने का मौका मिलेगा। इस ट्रिप की शुरुआत कोलकाता से होगी, और इस दौरान आप अंडमान के प्रमुख आकर्षणों का दौरा करेंगे।

ट्रिप की अवधि:

यह यात्रा 5 रातों और 6 दिनों की होगी। पैकेज की उपलब्धता 9, 19, 23, 30 नवंबर और 7 दिसंबर के लिए है। आप अपनी सुविधा के अनुसार तारीख़ चुनकर पैकेज बुक कर सकते हैं। इस पैकेज में फ्लाइट द्वारा आपको अंडमान पहुँचाया जाएगा।

कितना खर्च आएगा?

सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए: ₹65,225
डबल शेयरिंग में: ₹48,155
ट्रिपल शेयरिंग में: ₹46,455
5 से 11 साल के बच्चे के लिए: ₹39,275
2 से 5 साल के बच्चे के लिए: ₹35,810

कैंसिलेशन पॉलिसी:

यदि आप ट्रिप की शुरुआत से 21 दिन पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको पैकेज की राशि का 30% काटकर वापस मिलेगा।
15 से 21 दिन पहले कैंसिल करने पर 55% राशि कटेगी।
8 से 14 दिन पहले कैंसिल करने पर 80% राशि कटेगी।
यदि आप पैकेज शुरू होने से 8 दिन पहले कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
इस पैकेज को बुक करें और अंडमान-निकोबार के खूबसूरत स्थानों की यात्रा का आनंद लें! इस पैकेज को वेबसाइट पर जाकर बुक किया जा सकता है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 7, 2024