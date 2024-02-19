'Krishna ने Sudama को आज दिए होते चावल तो Supreme Court में PIL हो जाती', बोले PM Modi

scorecardresearch
PM Modi कल्कि धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने सुबह संभल पहुंचे। यहां हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और पूजा में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का भूमि पूजन किया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 19, 2024 13:17 IST
PM Modi सोमवार को Uttar Pradesh के Sambhal में Kalki Dham Temple का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने Acharya Pramod Krishnam की बात को दोहराते हुए कहा कि प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सबके पास देने के लिए कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा,'मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं। वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में Sudama, Shri Krishna को एक पोटली में चावल देते, तो वीडियो निकल आती तो Supreme Court में PIL हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। हम ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं।'

विराट केंद्र बनेगा कल्कि धाम

पीएम मोदी ने कहा,'आज उत्तर प्रदेश की धरती से भक्ति और अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है।आज एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। मुझे भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास को सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा।'

घूम चुका है समय का चक्र

तीर्थ स्थलों के विकास पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज एक ओर हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि समय का चक्र घूम चुका है, एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसलिए मैंने लाल किले से कहा था 'यही समय है, सही समय है।'

पहले की सरकारों से लड़ी लड़ाई

पीएम मोदी ने कहा,'मैं प्रमोद कृष्णम को एक राजनैतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, लेकिन जब कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि वे ऐसे धार्मिक-अध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल्कि मंदिर के लिए इन्हें पहले की सरकारों के समय लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। आज हमारी सरकार में वे निश्चिंत होकर इस काम को शुरु कर पाए हैं।'

सीएम योगी भी रहे मौजूद

बता दें कि पीएम मोदी कल्कि धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने सुबह संभल पहुंचे थे। यहां हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद वह सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और पूजा में शामिल हुए थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। पूजा के दौरान पीएम मोदी के एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे थे। 

