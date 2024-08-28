'मैं CJI बोल रहा हूं, 500 रुपये भेज दो.. साइबर क्राइम की अजब-गजब कहानी

साइबर ठगों के हौसले बुलंद हैं और रोज नए तरीकों से लोगों को ठगने की तरकीब ढूंढ रहे हैंं। ऐसे में दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने है जहां स्कैमर ने खुद को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बताकर 500 रुपये का फ्रॉड करने की कोशिश की।

जानें क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, एक एक्स यूजर ने बताया कि उसके पास एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि हैलो! मैं सीजेआई हूं और हमारी कॉलेजियम की तत्काल बैठक है और मैं कैनॉट प्लेस में फंसा हुआ हूं. क्या आप मुझे कैब के लिए 500 रुपये भेज सकते हैं? अदालत पहुंचते ही मैं आपको ये रकम वापस कर दूंगा। यह मैसेज 'सेंड फ्रॉम आईपैड' के साथ खत्म हु मैसेज भेजने वाले की तस्वीर में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की ही तस्वीर दिख रही थी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्शन

इस धोखाधड़ी की खबर सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और ठग की तलाश हो रही है।

देश के हर हिस्से से साइबर ठगी की खबर

साइबर ठगों के हौसले कितने बुलंद हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के हर हिस्से से ठगी की खबर सामने आई है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हुए हैं। इस दौरान यूपी में 2 लाख लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। साइबर ठगों ने इस दौरान यूपी में 721.1 करोड़ रुपयों की ठगी की है।