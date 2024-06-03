Heatwave: देश में हीटवेव का कहर जारी.. रोज बन रहे है नए रिकॉर्ड, पीएम मोदी ने बुलाई बैठक

देश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी Delhi में रविवार को अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा और पंजाब के कई स्थानों पर रविवार को भी भीषण गर्मी पड़ी हैं। सिरसा में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। इस बीच PM Modi ने देश भार में जारी हीटवेव और मानसून की शुरुआत की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक भी की। देश भर में हीटवेव की वजह से सामान्य जनजीवन पर प्रभाव साफ देखने को मिल रहा है। देश में बड़ी आबादी इससे प्रभावित है। बड़ी संख्या में लोगों की जान भी इस हीटवेव की वजह से चली गई है। हीटवेव की वजह से बीमार लोग बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में भी तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। पानी की समस्या से लोग परेशान हैं।

पीएम मोदी ने जारी किए निर्देश

ऐसे में हीटवेव की स्थिति और मानसून की शुरुआत की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक की। पीएम आवास में हुई इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए नियमित आधार पर उचित अभ्यास जारी रखने का निर्देश दिया है। पीएम ने अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का फायर ऑडिट और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट नियमित रूप से कराने का भी निर्देश दिया।

गर्मी से दिल्ली का बुरा हाल

दिल्ली के विभिन्न मौसम केंद्रों में से नजफगढ़ में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि नरेला में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दक्षिणी दिल्ली के आया नगर में 43.4 डिग्री, रिज में 43.7 डिग्री और पालम में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में सोमवार को बादल छाए रहने, अलग-अलग स्थानों पर गर्म हवाएं चलने, धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है।