Delhi वालों के लिए खुशखबरी! अब सर्दियों में Pollution से निपटेगा 'ग्रीन वॉर रूम'

सर्दियों के दस्तक देने से पहले ही दिल्ली की आबो हवा पर नज़र रखने के लिए पर्यावरण मंत्री गोलाप राय ने ग्रीन वॉर रूम का शुभारंभ किया है। दिल्ली में हर साल ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है। पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं इस परेशानी को और बढ़ा देता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। ग्रीन वॉर रूम भी विंटर एक्शन प्लान का ही हिस्सा है।

प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान

21 फोकस प्वाइंट्स पर ध्यान दिया जाएगा

प्रदूषण पर नज़र रखने के लिए 948 टीमें बनाई गई हैं

जरूरत के मुताबिक ये रिपोर्ट सौंपकर कार्रवाई की सिफारिश करेंगी

ग्रीन वॉर रूम से विंटर एक्शन प्लान पर नजर रखी जाएगी

ग्रीन वॉर रूम में मॉनिटरिंग के लिए 8 सदस्यों वाली टीम तैनात रहेगी

प्रदूषण की निगरानी के लिए सरकार ने जनता से ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत करने की अपील भी की है। ग्रीन वॉर रूम में तैनात टीम इस ऐप पर मिली शिकायतों के निपटारे के लिए जरूरी कदम उठाएगी। वॉर रूम से ही पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली से जुड़े सैटेलाइट डेटा पर भी नजर रखी जाएगी।

ग्रीन वॉर रूम से प्रदूषण की निगरानी

ड्रोन मैपिंग के जरिये प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जाएगी

रियल टाइम सोर्स से मिलने वाले डेटा को स्टडी किया जाएगा

पराली या कचरा जलाने से जुड़े सैटेलाइट डेटा को एनलाइज किया जाएगा

ग्रीन ऐप पर आई शिकायतों का निपटारा किया जाएगा

इसके साथ ही 13 हॉटस्पॉट स्टेशन का डेटा

24 मॉनिटरिंग स्टेशन का डेटा

एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर रखी जाएगी

प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रीन वॉर रूम दिल्ली के 33 विभागों के साथ मिलकर काम करेगा। ग्रीन वार रूम में मॉनिटरिंग के जरिये मिले डेटा के आधार पर सरकार को प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। प्रदूषण के हालात गंभीर हुए तो सरकार इस डेटा के आधार पर सख्त फैसले भी ले सकेगी। ग्रीन वॉर रूम के जरिये कोशिश यही है कि इस बार सर्दियों में दिल्ली की हवा में घुले प्रदूषण के जहर को कम किया जाए।