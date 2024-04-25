scorecardresearch
Gautam Buddh Nagar Lok Sabha Election 2024: Noida में कल वोटिंग, क्या आपका ऑफिस भी खुलेगा?

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, गौतम बौद्ध नगर में 2019 के लोकसभा चुनाव में 60.47%, 2014 में 60.38% और 2009 में बेहद कम 48% मतदान हुआ था। आंकड़ों से पता चलता है कि निर्वाचन क्षेत्र में 2019 में राष्ट्रीय औसत 67.40%, 2014 में 66% और 2009 में 58% से लगातार कम मतदान दर्ज किया गया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 25, 2024 15:55 IST
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को दिल्ली से सटे नोएडा में मतदान होने वाला है
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को दिल्ली से सटे नोएडा में मतदान होने वाला है

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को दिल्ली से सटे Noida में मतदान होने वाला है। चुनाव के चलते यहां स्कूल और कॉलेज शुक्रवार को बंद रहेंगे लेकिन शनिवार को खुले रहेंगे। इसके साथ ही कारखानों और उद्योगों को भी शुक्रवार को श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया गया है ताकि वे वोट डाल सकें। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जुड़वां शहरों वाले गौतम बौद्ध नगर में 26.75 लाख पंजीकृत मतदाताओं के साथ 26 अप्रैल को मतदान होगा। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने कहा, "गौतम बौद्ध नगर में सभी स्कूल और कॉलेज शुक्रवार को बंद रहेंगे, लेकिन शनिवार को खुले रहेंगे और सामान्य रूप से काम करेंगे।"

श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

"कारखानों और उद्योगों को भी निर्देश दिया गया है कि वे शुक्रवार को श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश दें ताकि वे वोट डालने जा सकें। ऐसी प्रतिक्रिया मिली है कि कुछ कर्मचारी वोट देने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वे काम पर फंस जाएंगे, इसलिए यह निर्णय ले लिया गया है।” बता दें कि दफ्तर भी अपने कर्मचारियों को वोट डालने के लिए आधे या पूरे दिन की छुट्टी देता है।

यूपी की इन सीटों पर कल मतदान

•    अमरोहा
•    मेरठ
•   बागपत
•   गाजियाबाद
•   गौतम बुद्ध नगर
•  अलीगढ़
•   मथुरा
•  बुलंदशहर

"लोकतंत्र के त्योहार" में भाग लेने की अपील

वर्मा ने कहा कि प्रशासन ने निवासियों के कल्याण प्राधिकरणों (आरडब्ल्यूए) और अपार्टमेंट मालिकों के संघ (एओए) को "लोकतंत्र के त्योहार" में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, गौतम बौद्ध नगर में 2019 के लोकसभा चुनाव में 60.47%, 2014 में 60.38% और 2009 में बेहद कम 48% मतदान हुआ था। आंकड़ों से पता चलता है कि निर्वाचन क्षेत्र में 2019 में राष्ट्रीय औसत 67.40%, 2014 में 66% और 2009 में 58% से लगातार कम मतदान दर्ज किया गया है। 

Apr 25, 2024