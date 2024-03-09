scorecardresearch
2000 करोड़ रुपये का ड्रग्स विदेश भेजने वाला फिल्म निर्माता गिरफ्तार

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फिल्म निर्माता को ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। फिल्म निर्माता जफर सादिक को बीते कई दिनों से एनसीबी की टीम ढूंढ रही थी। एनसीबी के मुताबिक आरोपी फिल्म निर्माता जफर सादिक अब तक दो हजार करोड़ रुपये का ड्रग्स विदेश भेज चुका है। आरोपी फिल्म निर्माता डीएमके पार्टी में डिप्टी सेक्रेटरी भी रह चुका है।

Ankur Tyagi
new delhi ,UPDATED: Mar 9, 2024 16:53 IST
DRUGS

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी की एनसीबी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फिल्म निर्माता को ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। फिल्म निर्माता जफर सादिक को बीते कई दिनों से एनसीबी की टीम ढूंढ रही थी। एनसीबी के मुताबिक आरोपी फिल्म निर्माता जफर सादिक अब तक दो हजार करोड़ रुपये का ड्रग्स विदेश भेज चुका है। आरोपी फिल्म निर्माता डीएमके पार्टी में  डिप्टी सेक्रेटरी भी रह चुका है।

इस मामले में एनसीबी ने राजधानी दिल्ली से पहले ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया था और उसकी तलाश की जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी  45 बार सूडोएफिड्रिन नाम का ड्रग्स विदेश भेज चुका है।

फिल्मों और रियल एस्टेट में लगाता था ड्रग्स तस्करी से कमाया पैसा

रिपोर्ट के मुताबिक जफर सादिक की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की मदद से की गई है। पूछताछ में पता चला है कि इसके तार इंडिया-ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए थे। ड्रग्स के इस काले कारोबार से कमाए गए पैसों को सादिक फिल्म मेकिंग, रियल एस्टेट, होटल और अन्य कारोबार में लगा रहा था। पिछले महीने इस सिंडिकेट से जुड़े तीन आरोपी पकड़े गए थे। इनसे पूछताछ में जफर सादिक का नाम सामने आया था. नाम सामने आने के बाद 15 फरवरी से ही जफर सादिक़ फरार था।

