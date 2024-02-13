Farmer Protest : पुलिस और किसानों के बीच Shambhu Border बना रणछेत्र, छोड़े गए आंसू गैस के गोले

किसानों ने Delhi में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन को देखते दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। किसानों के आने वाले हर एंट्री प्वाइंट पर सुरक्षा अभेद्द कर दी गई है। सिंघु बॉर्डर, गाजीपुर, टिकरी, चिल्ला बॉर्डर, कालिंदी कुंज-DND-नोएडा बॉर्डर पर किसी तरह की भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन एंट्री प्वाइंट पर रोड रोलर, क्रेन, जेसीबी और कटीले तार लगाए गए है। किसानों की एंट्री को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। पुलिस ने तय किया है किसी भी हालत में किसानों को ट्रैक्टर बस और दूसरे वाहनों से दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा। किसानों के दिल्ली कूच के एलान के बाद नोएडा पुलिस भी अलर्ट है। ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा तक के कड़े इंतजाम है तो वहीं स्कूल भी ऑनलाइन खुलेंगे।

पुलिस और किसानों के बीच टकराव, शंभू बॉर्डर पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले

एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। इस बीच शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया है। किसानों को काबू करने और तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। भीड़ जमा होने से रोकने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरएएफ लगाए गए हैं।

जाम में फंसे हैं तो हमें बताएं: CJI

किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चिट्ठी पर CJI ने संज्ञान लिया है और कहा है कि जाम में फंसे हैं तो हमें बताएं। CJI ने कहा कि अगर किसी वकील को कोर्ट आने में दिक्कत हो तो हमे सूचित करें। हम उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। बता दें कि बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर किसान आंदोलन में गलती करने वाले किसानों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

दिल्ली की सभी सीमाओं पर लंबा जाम, पिस रहे आम लोग

किसान आंदोलन की वजह से सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो वो आम आदमी है। स्कूल से लेकर दफ्तर तक जाने वाला हर कोई लेट हो रहा है। दिल्ली आने वाली और जाने वाली सभी सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। किसानों के आंदोलन के कारण दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर, गुरुग्राम बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर, शंभु बॉर्डर और कालिंदी बॉर्डर पर पर लंबा जाम लगा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यातायात में किसी तरह की रुकावट ना हो, इसके लिए हर तरह के उपाय किये गए हैं। लेकिन, इसके बावजूद दिल्ली की सभी सीमाओं पर लंबा जाम दिख रहा है।

जनता को असुविधा ना हो, किसान संघ रखें ख्याल: केंद्रीय मंत्री

किसानों के मार्च पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, 'परामर्श की जरूरत होगी। हमें राज्यों के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत है। हमें चर्चा के लिए एक मंच तैयार करने और समाधान खोजने की जरूरत है। भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाध्य हैं। जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसान संघ को यह समझने की जरूरत है।

केजरीवाल सरकार ने केंद्र के प्रस्ताव को किया खारिज, कहा- किसानों की मांग जायज

केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के बवाना स्टेडियम को जेल बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसानों की मांगे जायज हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान में हर नागरिक को हक है। किसान इस देश के अन्नदाता हैं। अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। बवाना स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन नहीं दे सकते हैं।

दिल्ली आ रहे किसान, सीमाओं पर लगा भीषण जाम

MSP समेत कई मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसे देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और बैरिकेडिंग लगाई गई है। इस वजह से दिल्ली की सीमाओं पर भीषण जाम लग गया है और लोग कई घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वहीं, गुरुग्राम में भी लोग जाम में फंसे हुए हैं।

किसान संगठनों से किए वादे नहीं हुए पूरे: जयराम रमेश

किसान संगठनों के 'दिल्ली चलो' विरोध मार्च पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'मोदी सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसान दिल्ली ना आएं। ये मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैरलोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। जब प्रधानमंत्री ने तीन कृषि कानूनों को वापस लिया था तो उन्होंने किसान संगठनों से कुछ वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए।

रजोकरी बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेट्स, लगा भारी जाम

किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के नेशनल 48 पर रजकोरी बॉर्डर पर भारी जाम लग गया है। बॉर्डर पर बैरिकेट्स और कतली तार लगाए गए है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस तैनात की गई है, जिस वजह से ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा है।

सरकार गोली मारेगी, फिर भी आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा: किसान नेता

किसानों के दिल्ली कूच से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, 'हम सरकार पर भरोसा कर 5 घंटे बैठक में मौजूद रहे। भारत के 2 राज्य पंजाब और हरियाणा इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। किसानों की पासपोर्ट रद्द करने की धमकी दी जा रही है। मीटिंग में बैठे-बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। सरकार हमे उलझाए रखना चाहती है। सरकार ने हमारे लिए कीलें उगाई। हम अन्न उगाते हैं। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है. सरकार गोली मारेगी, फिर भी हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। हमारी मांगे MSP, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। मीडिया हमारे बारे में गलत बात फैला रही है। हम कांग्रेस सपोर्टर नहीं, हम कांग्रेस को ही उतना दोषी मानते हैं, जितना बीजेपी को। नीतियां तो कांग्रेस लेकर आई। हम लेफ्ट सपोर्टर भी नहीं हैं। हम किसान मजदूर की आवाज उठा रहे हैं।'

सुप्रीम कोर्ट से बार एसोसिएशन की अपील

बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर किसान आंदोलन में गलती करने वाले किसानों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही वकीलों द्वारा अदालती कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहने की स्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश नहीं देने का भी निर्देश दिया गया है।

गाजीपुर बॉर्डर पर भारी सुरक्षा तैनात

किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च के देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कंक्रीट बैरिकेड्स लगाए गए और टायर-किलर (स्पाइक्स) भी तैयार रखे गए हैं।

आम लोगों को नहीं करना चाहते परेशान: किसान नेता

किसानों के दिल्ली कूच से पहले पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा, 'लोग तैयार हैं और बैठक भी हो रही है। हम आम आदमी को असुविधा नहीं पहुंचाना चाहते। जैसे ही हमें निर्देश मिलेगा बैठक के बाद हम आगे बढ़ेंगे।'

किसान आंदोलन की 10 बड़ी बातें

1. किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत फेल

2. MSP गारंटी कानून पर सहमति नहीं बनी

3. सरकार का MSP पर कमेटी का प्रस्ताव

4. किसानों का दिल्ली कूच करने का ऐलान

5. 2500 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली आ रहे किसान

6. पंजाब-हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर सील

7. दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिसबल तैनात

8. बैरिकेडिंग, फेंसिंग और कीले बिछाई गई

9. ट्रैफिक पुलिस ने कई जगह रूट डायवर्ट किए

10. दिल्ली में पहले से धारा 144 लागू

दिल्ली से बहादुरगढ़ और रोहतक कैसे जाएं?

विकल्प- बाहरी रिंग रोड → मुकरबा चौक → मधुबन चौक → भगवान महावीर रोड → रिठाला → पंसाली चौक → UR 11 → कंझावला रोड → कराला टी प्वाइंट → कंझावला चौक → जौंती गांव → जौंती बॉर्डर

दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, करनाल कैसे जाएं?

विकल्प- NH44 → ISBT → मजनू का टीला → सिग्नेचर ब्रिज → खजूरी चौक → लोनी बॉर्डर → खेकड़ा

दिल्ली से गाजियाबाद कैसे जाएं?

गाजीपुर बॉर्डर- बंद

विकल्प- अक्षरधाम मंदिर → पुश्ता रोड → पटपड़गंज रोड → ISBT आनंद विहार

दिल्ली एयरपोर्ट ने लोगों से की मेट्रो इस्तेमाल करने की अपील

किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट ने फ्लाइट पकड़ने आने वालों को मेट्रों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने बयान जारी कर कहा, 'किसानों के प्रदर्शन की वजह से यातायात प्रभावित रहेगा। इसलिए, समय पर आगमन सुनिश्चित करने के लिए हम यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन विकल्पों के लिए टर्मिनल 1 (टी1) के लिए मैजेंटा लाइन या टर्मिनल 2 (टी2) और टर्मिनल 3 (टी3) के लिए एयरपोर्ट मेट्रो का उपयोग करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं।'