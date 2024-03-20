scorecardresearch
Farmer Protest: Delhi से Ghaziabad जाने के लिए खुले रास्ते, हटाए गए सभी बैरिकेड

गौरतलब है कि किसान प्रदर्शनकारी लगातार दिल्ली कूच की धमकी दे रहे थे। दिल्ली में ट्रै्क्टर मार्च निकालने के लिए कह रहे थे। पुलिस को डर था दिल्ली में फिर से कहीं 3 साल पहले वाला नजारा ना दिखे जब किसान प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर मार्च करते हुए दिल्ली के लाल किला तक पहुंच गए थे। ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 20, 2024 12:11 IST
दिल्ली में Ghazipur Border से बैरिकेड हटा लिए गए हैं और रास्ते को पूरी तरह से खोल दिया गया है
दिल्ली में Ghazipur Border से बैरिकेड हटा लिए गए हैं और रास्ते को पूरी तरह से खोल दिया गया है

Delhi से Ghaziabad और गाजियाबाद से दिल्ली का सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, दिल्ली में Ghazipur Border से बैरिकेड हटा लिए गए हैं और रास्ते को पूरी तरह से खोल दिया गया है. किसान आंदोलन के मद्देनजर करीब सवा महीने पहले यह रास्ता बंद कर दिया गया था. जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. लेकिन अब आसानी से लोग बिना रुके गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद का सफर कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने उन गाड़ियों को भी सड़क पर से हटा दिया गया है जिन्हें अवरोध के लिए खड़ा किया गया था। 

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे से भी बैरिकेड हटे 

जानकारी के मुताबिक, किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर लगाई गई बैरिकेडिंग को भी हटाया गया है। इसके अलावा, दिल्ली-गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेड भी हटा दिए गए हैं। बॉर्डर को सील करने के लिए खड़े किए गए वाहनों को भी हटा दिया गया है। दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली जाने का रास्ता खोला दिया गया है। 

अब ट्रैफिक जाम में फंसने की टेंशन नहीं

दरअसल, सवा महीने बाद बंद पड़े गाजीपुर बॉर्डर को दिल्ली पुलिस ने खोला है। अब गाजियाबाद से दिल्ली यूपी गेट बॉर्डर से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोग बिना रुके सीधे गाजीपुर बॉर्डर से निकल सकेंगे। किसानों के आंदोलन के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। 

गाजीपुर बॉर्डर पर क्यों थी बैरिकेडिंग?

