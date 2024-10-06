scorecardresearch
NewsभारतExit Polls 2024: बीजेपी को Jammu रीजन में कितनी सीटें मिलेंगी

जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों के लिए तीन चरणों में वोट डाले गए थे, जिनमें अंतिम चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को संपन्न हुई। हालांकि चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं। सी-वोटर के सर्वेक्षण के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) गठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 6, 2024 15:05 IST

एग्जिट पोल के मुताबिक, कांग्रेस-एनसी गठबंधन को 40 से 48 सीटें, बीजेपी को 27 से 32 सीटें और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को 6 से 12 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। अन्य दलों को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं।

यदि एग्जिट पोल के ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो बीजेपी के पारंपरिक गढ़ जम्मू में कांग्रेस-एनसी गठबंधन ने सेंधमारी की है। जम्मू रीजन, जहां बीजेपी की सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, में कुल 43 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 25 सीटें जीती थीं, जो सभी जम्मू रीजन से थीं। हालांकि, इस बार एग्जिट पोल के अनुसार, बीजेपी को 41% वोट शेयर के साथ 27 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है।

कांग्रेस-एनसी की बढ़त

जम्मू रीजन में कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी के बीच मुकाबला होता था, जबकि एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियों का प्रभाव सीमित रहा। इस बार एग्जिट पोल के अनुसार, कांग्रेस-एनसी गठबंधन को 11 से 15 सीटें और 36% वोट शेयर मिलने का अनुमान है।

तीन चरणों में 64% मतदान

जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर, दूसरे चरण में 26 सीटों पर, और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान हुआ। कुल मिलाकर 63.88% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 70.02% रही, जो पुरुषों से अधिक है।

प्रमुख मुद्दे और चेहरे

\इस चुनाव में अनुच्छेद 370 और 35ए, शांति, सुरक्षा और विकास जैसे मुख्य मुद्दे छाए रहे। एनसी, पीडीपी और अन्य दलों ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा, और बारामूला से इंजीनियर राशिद की पार्टी ने भी कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे।

2014 के चुनाव नतीजे

2014 में हुए विधानसभा चुनाव में पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी ने 25 सीटें जीती थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थीं।

