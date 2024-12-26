नोएडा-ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या का होगा अंत! एक मूर्ति चौक का रिवैम्प, 6 लेन सड़कें बनेंगी

Noida-Greater Noida Ek Murti Chowk Revamp
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है! अब एक मूर्ति चौक की तस्वीर बदलने वाली है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इस बदलाव से परिचौक और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
नोएडा में विकास कार्य काफी तेजी से हो रहा है। नोएडा एयरपोर्ट, हाईवे और सड़कों के कनेक्टिविटी से शहर में नया बदलाव आ रहा है। इसी दौरान, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित एक मूर्ति चौक को फिर से संवारने का फैसला लिया गया है। यहां के गोल चक्कर को छोटा किया जाएगा, जिससे सड़कें चौड़ी हो जाएंगी और ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो जाएगी।
ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मूर्ति चौक का गोल चक्कर काफी बड़ा है। ऑफिस टाइम में यहां अक्सर भारी जाम लगता है, जिससे लोग घंटों फंसे रहते हैं। प्रशासन ने इस समस्या का समाधान निकाला है और गोल चक्कर को छोटा करने का निर्णय लिया है, जिससे यहां ट्रैफिक जाम कम होगा।
6 लेन की होंगी सड़कें
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के बाद, गोल चक्कर अंडाकार रूप में होगा और सड़कें 6 लेन की हो जाएंगी। फिलहाल यहां 3 लेन की सड़क है, लेकिन बदलाव के बाद सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा।
परिचौक और दिल्ली जाना आसान
मूर्ति चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण दिल्ली और परिचौक जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन इस जीर्णोद्धार के बाद न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि लोग आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे।
जल्द पहुंचेंगे नोएडा एयरपोर्ट
अगले साल अप्रैल से नोएडा एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स की लैंडिंग शुरू होने वाली है। इसे देखते हुए, मूर्ति चौक पर ट्रैफिक जाम और बढ़ने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने सड़कें चौड़ी करने का फैसला लिया है, ताकि एयरपोर्ट तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो।