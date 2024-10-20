Dubai Visa News: दुबई में अब मिलेगा वीजा ऑन अराइवल

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने घोषणा की है कि भारत के पर्यटक यूएई पहुंचने पर 14-दिवसीय वीजा-ऑन-अराइवल प्राप्त कर सकते हैं।संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गुरुवार को नई नीति का खुलासा करते हुए कहा कि साधारण पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिक संयुक्त अरब अमीरात में सभी प्रवेश बिंदुओं पर वीज़ा-ऑन-अराइवल के लिए पात्र होंगे।

भारतीय पर्यटकों के आगमन पर वीज़ा 14 दिनों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा

भारतीय पर्यटकों के आगमन पर वीज़ा 14 दिनों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा लेकिन इसको अतिरिक्त 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। थाईलैंड और श्रीलंका में पहले ही भारतीयों के लिए वीसा फीस नहीं है और अब युएई ने भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल शुरू करने जा रही है।