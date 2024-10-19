इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर ड्रोन से हमला

क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के पास एक इमारत पर ड्रोन हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्रोन को लेबनान से लॉन्च किया गया था और तटीय शहर कैसरिया में नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाया गया।

इससे पहले आज, इज़राइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने पुष्टि की कि लेबनान से इज़राइली क्षेत्र में कुल तीन ड्रोन दागे गए। इन तीनों में से, देश की वायु रक्षा प्रणाली दो ड्रोन को रोकने में कामयाब रही।

इज़रायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता ने बाद में पुष्टि की कि ड्रोन को कैसरिया में उनके घर की ओर लॉन्च किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि नेतन्याहू आस-पास नहीं थे और कोई हताहत नहीं हुआ।

IDF ने बताया कि इस घटना के परिणामस्वरूप दो अन्य ड्रोन को रोका गया और तेल अवीव के उत्तर में ग्लिलोट में चेतावनी सायरन बजाया गया। हालांकि, बाद में सेना ने उस क्षेत्र में ड्रोन हमले से इनकार किया।

यह ताजा हमला हमास के 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमले के पीछे के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार के एक साल के लंबे तलाशी अभियान के बाद इजरायली सेना के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के ठीक बाद हुआ है। 18 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर उसकी मौत की घोषणा की गई।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने 19 अक्टूबर को कहा कि सिनवार की मौत से "प्रतिरोध की धुरी" नहीं रुकेगी और हमास कायम रहेगा। खामेनेई ने कहा, "उनकी मृत्यु निस्संदेह प्रतिरोध की धुरी के लिए दर्दनाक है, लेकिन इस मोर्चे ने प्रमुख हस्तियों की शहादत के साथ आगे बढ़ना बंद नहीं किया है।" "हमास जीवित है और जीवित रहेगा"।