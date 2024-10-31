scorecardresearch
NewsभारतDiwali Wishes 2024: अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाले संदेश, खास अंदाज में दें दिवाली की शुभकामनाएं

Diwali Wishes 2024: अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाले संदेश, खास अंदाज में दें दिवाली की शुभकामनाएं

दिवाली का पर्व देशभर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यह हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है और लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस खास दिन पर आप अपने करीबियों को प्यारे संदेश भेजकर उनके दिल को छू सकते हैं। यहाँ आपके लिए हैं कुछ खूबसूरत दिवाली के WhatsApp Status, Wishes, Quotes, Messages, और SMS, जिन्हें भेजकर आप इस त्योहार को और भी खास बना सकते हैं।

Adarsh Garg
Adarsh Garg
UPDATED: Oct 31, 2024 10:26 IST

1. दीयों से सजे आंगन, महालक्ष्मी का हो वास,
इस दिवाली आपकी जिंदगी हो कुछ खास।
दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं!

2. रहे स्वास्थ्य आपका बेहतर, दूर हों सारे रोग,
घर में बिखरे खुशियों का अमृत हर रोज।
आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!

3. पल-पल से बनता है एहसास,
एहसास से बनता है विश्वास,
विश्वास से बनते हैं रिश्ते और रिश्तों से बनता है कोई खास।
आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं! हैप्पी दिवाली 2024!

4. पूजा से भरी थाली है, चारों ओर खुशहाली है,
मिलकर मनाएं ये पर्व दिवाली का,
क्योंकि ये खुशियों वाली दिवाली है।
हैप्पी दिवाली!

5. दीप जलाएं, पटाखे छोड़ें,
फुलझड़ियों की चमक से खुशियाँ जोड़ें।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!
हैप्पी दिवाली 2024!

अपने अपनों को इन संदेशों के साथ दिवाली की शुभकामनाएं भेजें और इस पर्व को उनके लिए यादगार बनाएं

Oct 31, 2024