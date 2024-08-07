Netflix पर छाई Divya Khossla की फिल्म “सावी"
एक ऐसी एंटरटेंमेंट इंडस्ट्री जो अक्सर बड़े नामी एक्टर्स, और बड़ी बजट पर बनी फिल्मों के लिए जाना जाता है, दिव्या खोसला ने अपनी कम बजट पर बनी फिल्म "सावी" के साथ एक उदाहरण दिया है।
एक ऐसी एंटरटेंमेंट इंडस्ट्री जो अक्सर बड़े नामी एक्टर्स, और बड़ी बजट पर बनी फिल्मों के लिए जाना जाता है, Divya Khossla ने अपनी कम बजट पर बनी फिल्म "सावी" के साथ एक उदाहरण दिया है। बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी या किसी भी प्रकार के प्रचार से मुक्त, यह फिल्म सिनेमा लवर्स के साथ गहराई से जुड़ी है, जो अच्छी स्टोरी और शानदार डायरेक्शन की प्रतिभा की शक्ति को दिखाता है।
Also Read: भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और निवेश के अवसर
28 करोड़ के बजट पर बनी सावी, Netflix पर नम्बर 1
बता दें कि फिल्म सावी में मुख्य किरदार में एक्ट्रेस दिव्या खोसला, एक्टर हर्षवर्धन राणे और अनिल कपूर हैं। और फिल्म को Abhinay Deo ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 31 मई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और फिल्म ने कुल 17 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म 26 जुलाई को Netflix पर आई और तब से ही कमाल कर रही है, और अब इंडिया और 14 और देशो में नम्बर 1 पर ट्रेंड कर रही है। सावी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक साधारण हाउस वाइफ (Divya Khossla) की कहानी बताती है जो अपने पति (HarshVardhan Rane) को इंग्लैंड की हाई सिक्योरिटी वाली जेल से भगाने का प्रयास करती है।
Divya Khossla हैं फिल्म की Back Bone!
केवल दिव्या खोसला द्वारा प्रचारित और संचालित, "सावी" उनकी शानदार अभिनय क्षमता और डेडिकेशन का प्रमाण है। फिल्म की सफलता का क्रेडिट उनकी पावरफुल एक्टिंग और ग्रिपिंग कहानी को जाता है।
"सावी" में दिव्या का किरदार दर्शकों को पसंद आ रहा है, यह उपलब्धि केवल दिव्या खोसला के लिए एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो दिखाता है कि सही कहानी और मजबूत प्रदर्शन सच में केवल दिखावे पर जीत हासिल कर सकता है।
"सावी" लगातार ध्यान और वाह-वाही बटोर रही है, यह साबित करते हुए कि एक फिल्म सफल और मीनिंगफुल सिनेमा दोनों हो सकती है। वर्तमान में, यह Netflix India पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है और 14 अन्य देशों में भी नंबर एक पर है, जिससे यह फिल्म अपना प्रभाव मजबूत कर रही है।
और क्या देखें? : Quick Binge Watch Suggestion on Netflix
1. फिल्म “Maharaja” - एक्शन थ्रिलर
एक्टर - Vijay Sethupathi, Anurag Kashyap
निर्देशक - Nithilan Swaminathan
2. फिल्म “Srikanth” - बायोपिक
एक्टर - Rajkummar Rao, Sharad Kelkar
निर्देशक - Tushar Hiranandani
Also Watch: Moon: वैज्ञानिक चाँद पर बनाने जा रहे हैं पत्थर की दीवार, आख़िर क्यों पड़ रही है ये ज़रूरत?