scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतक्या दिल्ली में वापस आएगा ऑड-ईवन?

क्या दिल्ली में वापस आएगा ऑड-ईवन?

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ऑड-ईवन योजना को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सरकार प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और इस योजना की संभावनाओं पर चर्चा जारी है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2024 14:35 IST

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ऑड-ईवन योजना को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सरकार प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और इस योजना की संभावनाओं पर चर्चा जारी है।

advertisement

विशेषज्ञों से सलाह और योजना का मूल्यांकन

गोपाल राय ने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक, वाहनों की संख्या में कमी से तभी असर होगा जब वातावरण में फैली स्मॉग की परत कमजोर हो। इसके लिए सरकार अन्य उपायों पर भी विचार कर रही है, जैसे:

निर्माण कार्यों पर रोक

सड़कों पर पानी का छिड़काव
औद्योगिक गतिविधियों की निगरानी

कृत्रिम बारिश का प्रस्ताव

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए गोपाल राय ने केंद्र सरकार को कृत्रिम बारिश (Artificial Rain) कराने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि यह मेडिकल इमरजेंसी की तरह है और स्मॉग से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश ही सबसे कारगर उपाय हो सकता है।

सामूहिक प्रयास की अपील

मंत्री ने जनता से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सबका योगदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही स्थिति की समीक्षा कर अंतिम निर्णय लेगी।

ऑड-ईवन पर चर्चा तेज

ऑड-ईवन योजना पहले भी दिल्ली में सफल साबित हुई थी। इसके पुनः लागू होने को लेकर नागरिकों में चर्चा तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा।

क्या दिल्ली प्रदूषण की इस चुनौती से निपटने में सफल होगी? यह सरकार के आगामी कदमों पर निर्भर करेगा।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 19, 2024