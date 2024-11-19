दिल्ली में प्रदूषण 500 के पार, स्थिति चिंताजनक

scorecardresearch
दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। मंगलवार सुबह कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 के पार पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके चलते नोएडा और गुरुग्राम सहित दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2024 08:57 IST

प्रमुख बिंदु:

प्रदूषण की स्थिति:

दिल्ली के पंजाबी बाग, अलीपुर, आनंद विहार, नरेला और अन्य इलाकों में AQI 500 से ऊपर दर्ज किया गया।
राजधानी में धुंध की वजह से विजिबिलिटी में कमी आई है, जिससे फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं।

सरकारी कदम:

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-4 लागू: 18 नवंबर से चौथे चरण के तहत निर्माण कार्यों, डीजल जनरेटर, और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
स्कूलों में 9वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन संचालित करने और 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है।
सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है।

समस्याएं और समाधान:

दिल्ली सरकार ने ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध और ऑफिस टाइमिंग में बदलाव जैसे उपाय किए हैं।
आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को छूट दी गई है।

नागरिकों के लिए सलाह:

बच्चों और बुजुर्गों को बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है।
प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का उपयोग और नागरिक चार्टर का पालन करने की अपील की गई है।
यह स्थिति दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कड़े नियंत्रण और सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

