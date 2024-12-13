दिल्‍ली में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्‍ली विकास प्राधिकरण (DDA) अब एक मेगा प्‍लान लेकर आया है, जो शहर के लोगों के जीवन को और भी खुशहाल बनाएगा। इस योजना के तहत, DDA ने यमुना नदी के किनारे पर 450 एकड़ में फैला एक शानदार रिवरसाइड पार्क बनाने की योजना बनाई है, जिसे "यमुना वाटिका" कहा जाएगा। यह पार्क न सिर्फ दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाएगा, बल्कि यहां के निवासियों के लिए एक बेहतरीन आउटिंग प्‍लान भी होगा।

advertisement

यमुना वाटिका: 450 एकड़ में बनी हरियाली का उदाहरण

DDA के इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण अनुकूल तरीके से डिजाइन किया गया है, जो दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल वीके सक्‍सेन के दिशा-निर्देश पर विकसित किया जा रहा है। यमुना वाटिका एक अनूठा रिवरसाइड पार्क होगा, जिसमें तरह-तरह के फूलों और पौधों का समागम होगा। यहां पर 3 लेयर फूलों की डिजाइन को शामिल किया जाएगा, जिससे यह पार्क और भी आकर्षक और पर्यावरण के लिए लाभकारी बनेगा।

8000 तरह के पौधे और फूलों की खूबसूरती

यमुना वाटिका में लगभग 8000 तरह के पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें गुलमोहर, अमलतास, चिनार जैसे पेड़ शामिल हैं। इसके अलावा, यहां पर 10,000 से अधिक बांस भी लगाए जा चुके हैं, जो पार्क की सुंदरता में चार चांद लगाएंगे। पार्क में जलाशयों (water bodies) का भी निर्माण किया जाएगा, जो इसकी खूबसूरती और आकर्षण को और बढ़ाएंगे। यह पार्क न केवल दिल्‍लीवासियों के लिए एक बेहतरीन आउटिंग प्‍लान बनेगा, बल्कि यह शहर के पर्यावरण में भी सुधार लाएगा।

DDA का पर्यावरण अनुकूल प्रयास

DDA की यह योजना दिल्ली में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और प्रकृति से जुड़ने के लिए एक महत्‍वपूर्ण कदम है। यह पार्क न सिर्फ शहरवासियों को एक प्राकृतिक और शांति भरा वातावरण प्रदान करेगा, बल्कि यह शहर के प्रदूषण को भी कम करने में मदद करेगा। यमुना वाटिका में लोगों को बेहतरीन आउटडोर अनुभव मिलेगा, जहां वे अपनी परिवार के साथ समय बिता सकते हैं।

DDA का यमुना वाटिका प्रोजेक्ट दिल्‍लीवासियों के लिए एक नया तोहफा साबित होगा। यह 450 एकड़ में फैला हुआ पार्क न केवल दिल्ली की खूबसूरती में इजाफा करेगा, बल्कि लोगों को एक नई और खुशनुमा जीवनशैली का अनुभव भी मिलेगा। ऐसे अनूठे प्रयासों से दिल्‍ली को और भी हरा-भरा और खुशहाल बनाया जा सकेगा।