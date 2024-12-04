scorecardresearch
दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव: 400 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा

दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव: 400 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा

दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) जहां लगातार चौथी बार सत्ता पर कब्जा जमाने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए दिल्ली की जनता से 400 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi, Dec 4, 2024 15:23 IST

कांग्रेस का चुनावी ऐलान

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मंगलवार को घोषणा की कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो हर महीने 400 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में रही है, उसने अपने चुनावी वादे पूरे किए हैं। यादव ने बिजली वितरण कंपनियों की "लूट" को रोकने का भी वादा किया और कहा कि सख्त निगरानी के जरिए बिजली व्यवस्था को सुधारा जाएगा।

AAP के लिए चुनौती बनेगा यह ऐलान?

दिल्ली में AAP सरकार 2013 से सत्ता में है और पार्टी ने बिजली, पानी और शिक्षा के क्षेत्र में कई मुफ्त योजनाओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की है। वर्तमान में दिल्ली सरकार हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती है। मार्च 2024 में AAP ने इस योजना को 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की थी। कांग्रेस का 400 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा, AAP की इस योजना को चुनौती देने वाला कदम माना जा रहा है।

कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना

कभी दिल्ली की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाली कांग्रेस पिछले दो विधानसभा चुनावों में खाता तक नहीं खोल पाई। 2015 और 2020 के चुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। इससे पहले कांग्रेस ने 1998 से 2013 तक लगातार तीन बार दिल्ली पर राज किया था। इस दौरान शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं। अब कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है।

यादव का AAP पर हमला

देवेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने जैसे वादे किए, लेकिन हकीकत में कूड़े के ढेर और गंदगी से राजधानी बेहाल है। उन्होंने AAP पर मुफ्त योजनाओं को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सिर्फ बहाने बनाते रहे और उपराज्यपाल को दोषी ठहराते रहे।

दिल्ली चुनाव का रोचक मुकाबला

कांग्रेस के इस ऐलान ने दिल्ली चुनाव को और रोचक बना दिया है। AAP सरकार जहां अपने कामों को जनता के सामने पेश कर रही है, वहीं कांग्रेस ने मुफ्त बिजली के बड़े वादे के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि यह वादा कांग्रेस को कितनी बढ़त दिला पाता है और क्या यह AAP के लिए चुनौती बनेगा।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Dec 4, 2024