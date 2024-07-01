CLAT Exam Date: अधिसूचना 7 जुलाई को जारी होगी

अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज 7 जुलाई को CLAT 2025 की अधिसूचना जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शेड्यूल के मुताबिक, CLAT 2025 का आयोजन 1 दिसंबर को होगा। लॉ प्रवेश परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है, "CLAT 2025 का विज्ञापन 7 जुलाई, 2024 को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी किया जाना है।"

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम

"नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम ("कंसोर्टियम") की कार्यकारी समिति और शासी निकाय ने 26 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठकों में निर्णय लिया कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 रविवार, 1 दिसंबर, 2024 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। पाठ्यक्रम, आवेदन और काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में आगे की जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।" यह प्रवेश परीक्षा 22 एनएलयू और अन्य प्रतिभागी संस्थानों द्वारा प्रस्तावित स्नातक और स्नातकोत्तर विधि कार्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों के लिए है। CLAT 2025 अधिसूचना में पंजीकरण तिथियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है।

पिछले साल

पिछले साल, 97.03 प्रतिशत पंजीकृत उम्मीदवार CLAT 2024 स्नातक (UG) परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, जबकि 93.92 प्रतिशत ने 3 दिसंबर, 2023 को आयोजित CLAT स्नातकोत्तर (PG) परीक्षा में भाग लिया था।

CLAT 2025: परीक्षा पैटर्न

CLAT में 120 प्रश्न होंगे और यह 2 घंटे तक चलेगा। CLAT UG पेपर में अंग्रेजी भाषा, समसामयिक मामले, सामान्य ज्ञान, तार्किक तर्क, कानूनी तर्क और मात्रात्मक तकनीक शामिल हैं। इस बीच, CLAT PG पेपर में संवैधानिक कानून, न्यायशास्त्र, पारिवारिक कानून, आपराधिक कानून, संपत्ति कानून, प्रशासनिक कानून, अनुबंध कानून, टोर्ट, कंपनी कानून, सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून, कर कानून, पर्यावरण कानून और श्रम और औद्योगिक कानून पर प्रश्न शामिल हैं।

CLAT 2025 के लिए आवेदन कैसे करें

CLAT 2025 के लिए आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

1. CLAT की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर CLAT 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना पंजीकरण विवरण दर्ज करें और सबमिट करें।

4. पंजीकरण के बाद अपने खाते में लॉग इन करें।

5. आवेदन पत्र भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

6. फॉर्म जमा करें और अपने रिकॉर्ड के लिए उसकी एक प्रति डाउनलोड करें।

7. भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

अतिरिक्त जानकारी के लिए अभ्यर्थी कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

CLAT 2025 में भाग लेने वाले विश्वविद्यालय

एनएलएसआईयू बेंगलुरु, एनएएलएसएआर हैदराबाद, एनएलआईयू भोपाल, डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता, एनएलयू जोधपुर, एचएनएलयू रायपुर, जीएनएलयू गांधीनगर, जीएनएलयू, सिलवासा कैम्पस, आरएमएलएनएलयू लखनऊ, आरजीएनयूएल पंजाब, सीएनएलयू पटना, एनयूएएलएस कोच्चि, एनएलयूओ ओडिशा, एनयूएसआरएल रांची, एनएलयूजेए असम, डीएसएनएलयू विशाखापत्तनम, टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली, एमएनएलयू मुंबई, एमएनएलयू नागपुर, एमएनएलयू औरंगाबाद, एचपीएनएलयू शिमला, डीएनएलयू जबलपुर, डीबीआरएएनएलयू हरियाणा और एनएलयूटी अगरतला।