'अर्थव्यवस्था और बैंकिंग के लिए सिंड्रेला क्षण': BT Mindrush में फेडरल बैंक के श्याम श्रीनिवासन

भारत, वर्तमान में, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चालू वित्त वर्ष में, विशेषकर जुलाई और सितंबर 2023 के बीच, यह 7.6 प्रतिशत की गति से बढ़ी। यदि भारत अपने वर्तमान विकास पथ को बनाए रखता है, तो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। यह महत्वपूर्ण प्रगति भारत की आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित करती है और वैश्विक मंच पर देश के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है।

advertisement



बिजनेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी के साथ बातचीत में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन ने कहा कि भारत बैंकिंग और अर्थव्यवस्था के मामले में एक सिंड्रेला क्षण देख रहा है। "यह अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक सिंड्रेला क्षण है। सब कुछ अच्छी स्थिति में दिख रहा है। अनिश्चित बाहरी वातावरण के बावजूद दृष्टिकोण सकारात्मक है। यह वास्तव में लंबे समय में सबसे अच्छी अवधि है।"

लगभग एक दशक पहले चुनौतियों और बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के बारे में बात करते हुए, श्रीनिवासन ने कहा: "वर्तमान में, बैंकिंग क्षेत्र एक अच्छी स्थिति में है और यह संयोग से नहीं है, यह डिजाइन द्वारा है। बुनियादी बातों में नाटकीय रूप से बदलाव आया है। हालांकि, वे सभी जो निवेश करने आ रहे हैं या भारत की विकास गाथा में निवेश करना चाह रहे हैं, वे इससे बेहतर समय की उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह वह समय है जब अच्छी वृद्धि के लिए सब कुछ अच्छा दिख रहा है।''

बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने उच्च ब्याज आय, कम ऋण लागत और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता के कारण अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अच्छे आंकड़े दर्ज किए। वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में 12 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का संयुक्त लाभ 3.84% बढ़कर 30,297 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 29,175 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 24 के पहले नौ महीनों में, पीएसबी ने 98,358 करोड़ रुपये का संचयी लाभ कमाया है, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 70,166 करोड़ रुपये था, जो 40.17% की वृद्धि है। चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने क्रमशः लगभग 34,418 करोड़ रुपये और 33,643 करोड़ रुपये का संचयी लाभ कमाया।

"आम तौर पर, एक बैंक को पूंजी, अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता और अच्छे प्रशासन की आवश्यकता होती है। यदि आप देखें तो वर्तमान में सभी बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं। एनपीए घटकर 3% हो गया है। आप इससे बेहतर अवसर की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी पूरे क्षेत्र का समर्थन कर रही है," उन्होंने कहा।

रेपो दर में कटौती के बारे में बात करते हुए, श्रीनिवासन ने उल्लेख किया कि केंद्रीय बैंक ने उल्लेख किया था कि मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत की सीमा के भीतर होनी चाहिए। "यदि आप प्रत्येक एमपीसी बैठक के बाद (आरबीआई) गवर्नर को ध्यान से सुनते हैं, तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि 4% तक पहुंचने वाली मुद्रास्फीति उनके लिए आगे किसी भी दर में कटौती करने के लिए एक ट्रिगर होगी। यह अभी भी थोड़ा दूर है। ए इस कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही या अगले साल की शुरुआत में दर में कटौती की उम्मीद है।"