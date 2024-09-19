scorecardresearch
CA की मौत पर सख्त हुई केंद्र सरकार, EY पर लगे आरोपों की होगी जांच

महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत का मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है। इस मामले में अब केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह उन परिस्थितियों की जांच कर रही है, जिनके कारण अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया (E&Y) में कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की मृत्यु हुई।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 19, 2024 16:04 IST
सम्बंधित ख़बरें

अत्यधिक वर्कलोड से मौत का आरोप

अन्ना की मौत का कारण अत्यधिक वर्कलोड बताया जा रहा है। इस घटना ने तब तूल पकड़ा जब अन्ना की मां द्वारा अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया के प्रमुख को लिखा गया भावुक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।

श्रम राज्य मंत्री का बयान

श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि असुरक्षित और शोषणकारी वर्क कल्चर के आरोपों की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, "अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की दुखद मृत्यु से बहुत दुखी हूं। हम न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और श्रम मंत्रालय ने इस शिकायत को आधिकारिक रूप से अपने हाथ में ले लिया है।"

मंत्री करंदलाजे भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर के एक पोस्ट का जवाब दे रही थीं, जिन्होंने अन्ना की मौत को बेहद दुखद और "कई स्तरों पर चिंताजनक" बताया था। उन्होंने अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया से अपने कंपनी के टॉक्सिक वर्क कल्चर की जांच करने की भी मांग की थी।

20 जुलाई को हुई थी अन्ना की मृत्यु

अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल, जिन्होंने मार्च में E&Y ज्वॉइन किया था, की 20 जुलाई को पुणे के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उन्हें अत्यधिक थकावट की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। यह घटना इस सप्ताह की शुरुआत में सामने आई जब अन्ना की मां अनीता ऑगस्टीन द्वारा EY के इंडिया हेड को लिखा गया पत्र वायरल हो गया। पत्र में उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटी अत्यधिक काम के दबाव में थी, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई।

अमानवीय वर्कलोड का आरोप

पत्र में अनीता ऑगस्टीन ने दावा किया कि उनकी बेटी को ऑफिस के अलावा घर लौटने के बाद भी इतना काम दिया जाता था कि उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा और चार महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ, जिससे परिवार को और भी अधिक आघात पहुंचा।

Abhishek
Sep 19, 2024