Byju's के 20,000 कर्मचारियों को अभी नहीं मिलेगी सैलरी

एडटेक दिग्गज कंपनी बायजू को पेरोल संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। 20,000 से अधिक कर्मचारी बेसब्री से अपने फरवरी के वेतन का अभी भी इंतजार है।

मामले से जुड़े करीबी सूत्रों ने संकेत दिया है कि बायजूज़ को मौजूदा यथास्थिति से परेशानी हो रही है, जो सप्ताहांत में बैंकों के बंद होने से और बढ़ गई है। इन चुनौतियों से निपटने के कंपनी के प्रयासों के बावजूद, उसे अभी तक स्थिति पर स्पष्टता प्रदान नहीं की गई है।

कंपनी के संस्थापक और सीईओ बायजू रवींद्रन ने पहले कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान का आश्वासन देते हुए कहा था, "हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका वेतन 10 मार्च तक भुगतान कर दिया जाए।" हालाँकि, कर्मचारियों को हाल ही में किए गए एक संचार से पता चला कि राइट्स इश्यू के सफल समापन के बावजूद, वित्तीय बाधाएँ बनी हुई हैं।

कार्यबल को संबोधित करते हुए एक स्पष्ट पत्र में, रवीन्द्रन ने बाहरी दबावों को देरी के लिए जिम्मेदार बताते हुए वेतन प्रक्रिया में असमर्थता पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कुछ निवेशकों के कार्यों पर खेद व्यक्त किया और उन पर पेरोल उद्देश्यों के लिए जुटाई गई धनराशि के उपयोग में बाधा डालने का आरोप लगाया।