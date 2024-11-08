scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतBusiness Idea: कैसे उठाएं पीएम सूर्य घर योजना का फायदा?

Business Idea: कैसे उठाएं पीएम सूर्य घर योजना का फायदा?

उत्तर प्रदेश में योजना की स्थिति पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लाखों लाभार्थी सोलर पैनल से लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अगले तीन सालों में 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 43,000 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। राज्य सरकार अयोध्या को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 8, 2024 08:52 IST

उत्तर प्रदेश में योजना की स्थिति पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लाखों लाभार्थी सोलर पैनल से लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अगले तीन सालों में 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 43,000 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। राज्य सरकार अयोध्या को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है।

advertisement

लखनऊ के निवासी प्रकाश मिश्रा, जो बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, ने छह महीने पहले चार यूनिट का सोलर पैनल लगवाया था। उनका सोलर सिस्टम रोज़ाना 18-24 यूनिट बिजली पैदा करता है जबकि उनकी आवश्यकता सिर्फ 7-8 यूनिट की होती है। उन्होंने बताया कि 2.38 लाख रुपये में उन्होंने यह पैनल लगवाया जिसमें 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। इस निवेश से वह बेहद संतुष्ट हैं।

उदय प्रताप सिंह, एक सरकारी शिक्षक, ने भी चार यूनिट का सोलर पैनल लगवाया, जिसका खर्चा 2.4 लाख रुपये आया। सब्सिडी के रूप में उन्हें 1.08 लाख रुपये वापस मिले। सोलर पैनल से उन्हें रोजाना 23-24 यूनिट बिजली मिलती है, जिसमें से 4 यूनिट बच जाती है। इससे उनका बिजली का बिल भी काफी कम हो गया है।

अन्य राज्यों में सोलर पैनल

अन्य राज्यों में सोलर पैनल लगवाने का लाभ गाजियाबाद में सीडीओ अभिनव गोपाल ने बताया कि सूर्य घर योजना के तहत 2 लाख उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य है। अब तक इस क्षेत्र में 5000 से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का प्रचार-प्रसार बैनर और प्रचार सामग्री के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे लोग इस योजना के प्रति जागरूक हो सकें।

इंदौर में भी इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण इलाकों में शुरू हो चुका है। स्थानीय व्यापारी धनंजय पांडे ने अपने घर और उद्योग में सोलर पैनल लगवाया है, जिससे उन्हें काफी फायदा मिला है। उन्होंने बताया कि एक घर के लिए 3 किलोवॉट का सोलर संयंत्र 1.8 लाख रुपये में लगा, जिसमें से 78,000 रुपये की सब्सिडी मिली। इस निवेश से उन्हें 4-5 साल में लागत वसूल हो जाती है और 20 साल तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलता है।

जयपुर में लोगों को मिल रहा लाभ जयपुर में भी इस योजना के तहत कई घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। जैसे राजीव सैन ने 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया, जिससे अब उनका बिजली का बिल जीरो हो गया है। उनके सोलर पैनल से रोजाना 50 यूनिट बिजली बनती है, जिसमें से आधी बेचने पर उन्हें प्रति यूनिट 3 रुपये मिलते हैं।

advertisement

कटारिया कॉलोनी के निवासी रामबाबू शर्मा ने भी 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया है, जिससे अब उनका बिजली बिल 10,000 रुपये से घटकर मात्र 3,000 रुपये रह गया है। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया आसान है, और इसमें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

पीएम सूर्य घर योजना से देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और सरल प्रक्रिया से लोग सोलर पैनल लगवाने में रुचि ले रहे हैं।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 8, 2024