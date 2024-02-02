Budget 2024: बजट में सरकार लाई ऐसी स्कीम जिससे बचत भी और कमाई भी

बीते कल फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman ने अंतरिम बजट पेश कर दी है। ऐसे में सरकार की ओर से एक एलान किया गया है। जिसके चलते आप न सिर्फ 15,000 से 18,000 रुपये की बचत कर पाएंगे बल्कि कमाई भी कर पाएंगे। कैसे, आइये समझते हैं?

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में एक खास एलान किया है। जिससे करोड़ों लोगों को फायदा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं Pradhan Mantri Suryoday Yojana की। पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। आपको याद होगा कि PM Narendra Modi ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा था कि इसे सफल बनाने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान चलाने की जरूरत है। सरकार ने साल 2014 में सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। इसमें घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर साल 2022 तक 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 तक इस योजना से महज 11,000 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पाया। अब इस योजना को गति देने के लिए ही पीएम सर्वोदय योजना का शुभारंभ किया गया है। इसका फायदा सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगा।

ये स्थिति साफ हो गई। अब समझिए बजट में क्या एलान किया गया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके तहत गरीब या मध्य वर्ग के लोगों के छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे लोगों को बिजली के भारी बिलों से छुटकारा मिलेगा। इस योजना का फायदा उठाने वाले उपभोक्ताओं सालाना आधार पर 15,000 से लेकर 18,000 रुपये तक की बचत हो सकेगी और इतना ही नहीं इस योजना के लिए एलिजबल लोग अपनी खाली छत का सही इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए कर सकते हैं यानि फालतू बिजली को बेच भी सकते हैं। तो हो गया ना एक पंत दो काज। सोलर पैनल स्थापित करने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ छत के जरिेए आप बचत + कमाई दोनों कर सकते हैं।

अब सवाल उठता है कि आप रुफटॉप का फायदा किसे मिलेगा और कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे आसाना तरीका है Solar Rooftop Yojana का ऑनलाइन आवेदन। आवेदन करने के लिए सबसे पहले solar rooftop.gov.in पर जाएं ! अब होम पेज पर अप्लाई फॉर ‘सोलर रूफ’ पर क्लिक करें ! इसके बाद खुले पेज पर अपने राज्य के लिंक पर क्लिक करें ! अब आपके सामने सोलर रूफ आवेदन पेज खुल जाएगा ! इसमें सभी आवेदन पत्र भरें और आवेदन जमा कर दें ! इस प्रकार आप सोलर रूफटॉप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं !

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ हर उस भारतीय को मिलेगा जो सरकारी सर्विस से जुड़ा न हो। लाभार्थी की सालाना इनकम 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद लोग इस योजना के पात्र होंगे। आवेदक के पास आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बिजली का बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो या राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।