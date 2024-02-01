Budget 2024 Live Updates in Hindi: PM Modi के Lakshadweep Beach में जाने को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में क्यों किया जिक्र ?

आज वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष और परोक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना शुरू करने की घोषणा हुई है। इसके अलावा एक वक्त ऐसा आया जब वित्त मंत्री ने देश के सबसे छोटे केंद्रशासित प्रदेश Lakshadweep का नाम लिया। पिछले दिनों यह खूबसूरत बीच वाला UT काफी चर्चा में रहा था, जब PM Modi की वहां से तस्वीरें सामने आई थीं।

ऐसे में यह जानना जरूरी है कि लक्षद्वीप का नाम आज बजट स्पीच में क्यों आया। दरअसल, सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि लक्षद्वीप समेत समूचे देश में पर्यटन बढ़ाने के लिए ढांचागत विकास पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। वित्त मंत्री ने घरेलू पर्यटन की चर्चा करते हुए कहा कि लक्षद्वीप समेत हमारे द्वीपों पर पोर्ट कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अंग्रेजी में अपना भाषण दिया और 'including Lakshadweep' पर काफी जोर दिया। इस पर सत्तापक्ष के सदस्य मेज थपथपाते रहे। टूरिस्ट सेंटर्स के विकास का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 60 जगहों पर सफलतापूर्वक जी20 बैठकें आयोजित करने से दुनिया ने भारत की विविधताओं को करीब से देखा है। हमारी आर्थिक मजबूती ने देश को बिजनस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के एक आकर्षक डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया है। आज हमारा मिडिल क्लास भी घूमना चाहता है। इसमें आध्यात्मिक टूरिज्म भी शामिल है, जिसमें स्थानीय उद्यमशीलता के लिए जबर्दस्त क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे वे आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर का विकास कर दुनिया में मार्केटिंग कर सकें।