हिमाचल में भाजपा 2019 का प्रदर्शन दोहराएगी, सभी 4 सीटें जीतेगी: एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Jun 1, 2024 21:59 IST
हिमाचल प्रदेश में आज मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हैं, जो यह निर्धारित करेंगे कि चारों लोकसभा सीटों पर कौन जीत सकता है। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार, भाजपा पहाड़ी राज्य में क्लीन स्वीप की ओर अग्रसर है, वह सभी चार सीटें जीतकर 2019 के अपने प्रदर्शन को दोहराएगी।

एग्जिट पोल के अनुसार, दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। पहाड़ी राज्य में मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला लोकसभा सीटें हैं। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में किए गए 5.8 लाख साक्षात्कारों पर आधारित है 

भाजपा ने मंडी से अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, जो रामपुर राजघराने के उत्तराधिकारी और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को चुनौती दे रही हैं।

इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार, मंडी में कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह पर बढ़त बनाए हुए हैं।

मंडी लोकसभा सीट पर वर्तमान में विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह काबिज हैं, जिन्होंने इससे पहले 2004 और 2013 में जीत हासिल की थी।हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस के सतपाल रायजादा को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस ने आखिरी बार 1996 में हमीरपुर जीता था। अपने पिता प्रेम कुमार धूमल के बाद अनुराग ठाकुर ने 2008, 2009, 2014 और 2019 में लगातार जीत हासिल की है।

2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चारों सीटें जीती थीं, लेकिन 2021 में भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के कारण मंडी सीट खाली हो गई और कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने उपचुनाव जीतकर उस साल वहां से सांसद बनीं।

हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस को इस वर्ष फरवरी में चुनौती का सामना करना पड़ा, जब पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी क्रॉस वोटिंग के कारण भाजपा के हर्ष महाजन से हार गए।

