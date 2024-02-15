scorecardresearch
NewsभारतBJP ने 7 मंत्रियों को दोबारा नहीं भेजा राज्यसभा, Gujarat से Nadda, Maharashtra से Milind Deora-Praful Patel , Bihar से Manoj Jha ने भरा पर्चा

BJP ने 7 मंत्रियों को दोबारा नहीं भेजा राज्यसभा, Gujarat से Nadda, Maharashtra से Milind Deora-Praful Patel , Bihar से Manoj Jha ने भरा पर्चा

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी 4 भाजपा उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नड्डा के अलावा गोधरा से पार्टी नेता जशवंत सिंह परमार, हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया और एक अन्य नेता मयंक नायक को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है।

अभिषेक सिन्हा
New Delhi ,UPDATED: Feb 15, 2024 16:36 IST
राज्यसभा चुनावों के लिए कैंडिडेट्स के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है
राज्यसभा चुनावों के लिए कैंडिडेट्स के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। इससे पहले BJP ने हैरान करने वाले ऐलान किए हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में नामांकन के आखिरी दिन 8वां कैंडिडेट उतारा, वहीं 7 केंद्रीय मंत्रियों को राज्यसभा के लिए दोबारा नॉमिनेट नहीं किया है। BJP ने राजस्थान में भी तीसरा कैंडिडेट नहीं उतारा है। राज्यसभा में सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश में खाली हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार में 6-6, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 5-5, कर्नाटक और गुजरात में 4-4, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में 3-3, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट खाली है। 

27 फरवरी को 56 सीटों पर चुनाव होंगे

राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव आयोग इसके लिए 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था। 15 फरवरी को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। 27 फरवरी को ही रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे।

2024 में राज्यसभा से 68 सांसद रिटायर होंगे

2024 में राज्यसभा से 68 सांसद रिटायर होने वाले हैं। इसमें 9 केंद्रीय मंत्री हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित 56 नेता अप्रैल में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

किस राज्य से कौन दावेदार 

उत्तर प्रदेश- नामांकन के आखिरी दिन उतारा 8वां कैंडिडेट 

राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन के आखिरी दिन भाजपा ने उत्तरप्रदेश से 8वां प्रत्याशी उतार दिया। पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय सेठ ने विधानसभा में नामांकन भरा। बुधवार को BJP के 7 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। इससे पहले मंगलवार को सपा के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। यानी, यूपी से कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे। क्योंकि, यूपी कोटे की राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई थीं। ऐसे में 10 प्रत्याशी होने तक वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। 

मध्यप्रदेश: निर्विरोध चुनाव लगभग तय 

मध्यप्रदेश में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से भाजपा ने चार और कांग्रेस ने एक उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में चुनाव निर्विरोध होना लगभग तय है। BJP से डॉ. एल. मुरुगन, बंशीलाल गुर्जर, उमेश नाथ महाराज और माया नारोलिया ने जबकि कांग्रेस से अशोक सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। 

Also Read: Rajya Sabha Election 2024: Sonia Gandhi ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन, Rahul-Priyanka, Ashok Gehlot रहे मौजूद

महाराष्ट्र 

मुंबई से BJP की मेधा कुलकर्णी, शिंदे गुट से मिलिंद देवड़ा ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इनके अलावा राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मिलिंद देवड़ा और कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रकांत हंडोरे ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया।

गुजरात 

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी 4 भाजपा उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नड्डा के अलावा गोधरा से पार्टी नेता जशवंत सिंह परमार, हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया और एक अन्य नेता मयंक नायक को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। चार राज्यसभा सीटों में से दो पर भाजपा और दो अन्य पर कांग्रेस का कब्जा है।

राजस्थान: BJP से तीसरा और कांग्रेस से दूसरा उम्मीदवार नहीं 

राजस्थान में BJP ने प्रत्याशी मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया आज विधानसभा में नामांकन दाखिल कर दिया है। ​​​​​​BJP ने चुनाव के लिए दो प्रत्याशियों की घोषणा की है। वहीं, कांग्रेस की ओर से एक सीट पर सोनिया गांधी नामांकन भर चुकी है। BJP ने तीसरा और कांग्रेस दूसरा उम्मीदवार नहीं उतार रही है। ऐसे में तीनों प्रत्याशियों की जीत तय है। 

बिहार 

राजद की ओर से गुरुवार को सांसद मनोज झा और तेजस्वी के आप्त सचिव रहे संजय यादव ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा है। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी विधानसभा पहुंचे। इधर, भाजपा छह सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। लेकिन गुरुवार को चर्चा है कि पार्टी सातवां कैंडिडेट भी मैदान में उतार सकती है।

