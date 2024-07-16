scorecardresearch
Bihar: VIP Party प्रमुख Mukesh Sahani के पिता की घर में घुसकर हत्या, धारदार हथियार से किया गया हमला

मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम रवाना हो गई है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से एडीजी रैंक के अधिकारी को दरभंगा भेजा जा रहा है। घटनास्थल पर डीएसपी टाउन और एसडीएम पहुंचे हैं। मुकेश सहनी भी मुंबई से निकल गए हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 16, 2024 10:39 IST
विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख Mukesh Sahani के पिता Jitan Sahani

विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख Mukesh Sahani के पिता Jitan Sahani की बिहार के दरभंगा में हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि जीतन सहनी के शरीर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है और उनका शव दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत स्थित उनके आवास पर मिला है। दरभंगा के एसएसपी ने हत्या की पुष्टि की है और दरभंगा पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। एसएसपी ने बताया है कि धारदार हथियार से हमला किया गया और उनका शव क्षत-विक्षत हालत में मिला है। हालांकि, अब तक हत्या की वजह सामने नहीं आई है। 

गांव में अकेले रहते थे मुकेश सहनी के पिता

मुकेश साहनी के पिता जीतन सहनी दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत के बिरौल में रहते थे। जीतन सहनी गांव में अकेले रहते थे। इनके दो बेटे मुकेश सहनी और संतोष सहनी हैं। इसके अलावा उनकी एक बेटी है, जो मुंबई में रहती है। जीतन सहनी का शव कमरे में मिला है और इस दौरान घर का सारा सामान बिखरा पाया गया है। मुकेश सहनी के पिता के हत्या का मामला आईपीएस काम्या मिश्रा को दिया गया है। दरभंगा के सीनियर एसपी ने आईपीएस काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी के गठन का निर्देश दिया है। 

FSL टीम और एडीजी रैंक के अधिकारी को दरभंगा रवाना

मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम रवाना हो गई है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से एडीजी रैंक के अधिकारी को दरभंगा भेजा जा रहा है। घटनास्थल पर डीएसपी टाउन और एसडीएम पहुंचे हैं। मुकेश सहनी भी मुंबई से निकल गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में अलग-अलग जिलों से दरभंगा के लिए निकले हैं। मुकेश सहनी मुंबई से इंडिगो के विमान से हैदराबाद के लिए निकले हैं। इसके बाद हैदराबाद से पटना के लिए फ्लाइट लेंगे। सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं होने के कारण वाया हैदराबाद पटना आ रहे हैं। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मुकेश साहनी ने कहा कि मैं स्तब्ध हूं। ना मेरे पास शब्द है और ना मैं कुछ बोलने की स्थिति में हूं। 

वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं मुकेश सहनी

 मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी (VIP Party) के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बिहार में  पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रह चुके हैं। मुकेश सहनी मल्लाह जाति से आते हैं और खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। मुकेश सहनी का निषाद वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। मुकेश सहनी ने साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए प्रचार किया, लेकिन बाद में उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी का गठन किया। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बन गई और 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके बाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा रही मुकेश सहनी की पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, इंडिया गठबंधन (I.N.D.I.A Alliance) का हिस्सा थी और तीन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी सीट जीतने में असफल रही।

