सावधान, चूहे मारने की दवा भूलकर भी अपने घर में मत रखना

तमिलनाडु के चेन्नई में एक परिवार के लिए चूहों से छुटकारा पाने का प्रयास जानलेवा साबित हुआ। घर में चूहे मारने के लिए रखा गया जहर हवा में घुल गया, जिससे दम घुटने के कारण परिवार के दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि माता-पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 15, 2024 13:44 IST

तमिलनाडु के चेन्नई में एक परिवार के लिए चूहों से छुटकारा पाने का प्रयास जानलेवा साबित हुआ। घर में चूहे मारने के लिए रखा गया जहर हवा में घुल गया, जिससे दम घुटने के कारण परिवार के दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि माता-पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।

क्या हुआ था हादसा

घटना चेन्नई के मननजेरी इलाके के देवेंद्रन नगर में हुई। 34 वर्षीय गिरिधरन, जो एक निजी बैंक में कार्यरत हैं, अपनी पत्नी पवित्रा और दो बच्चों के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। बुधवार सुबह अचानक पूरे परिवार को चक्कर आने और उल्टियां होने लगीं। पड़ोसियों ने यह देखकर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया।

दो मासूमों की जान गई

इस हादसे में गिरिधरन के एक साल के बेटे साई सुदर्शन और छह साल की बेटी विशालिनी की मौत हो गई। गिरिधरन और उनकी पत्नी पवित्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं।

चूहों से परेशान था परिवार

पुलिस जांच में पता चला कि गिरिधरन लंबे समय से घर में चूहों की समस्या से जूझ रहे थे। चूहों से बचने के लिए उन्होंने एक कीट नियंत्रण कंपनी से मदद ली थी। कंपनी के कर्मचारियों ने घर में पाउडर के रूप में चूहे मारने का जहर डाला, लेकिन यह हवा में घुल गया और परिवार के लिए घातक साबित हुआ।

एसी कमरे में बनी जहरीली हवा

गिरिधरन का परिवार एसी लगे कमरे में सो रहा था, जहां जहर की वजह से कमरे की हवा जहरीली हो गई। रात में इसका असर हुआ और पूरा परिवार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सुबह सभी को चक्कर और उल्टियों की शिकायत हुई। पड़ोसियों ने सक्रियता दिखाते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

कुंद्राथुर पुलिस ने घटना के लिए जिम्मेदार कीट नियंत्रण कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। यह घटना चूहों से छुटकारा पाने के प्रयास में हुई लापरवाही की भयावह सच्चाई को उजागर करती है।

