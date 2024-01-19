Ayodhya Temple Inaugration: मंदिर के उद्घाटन में कौन होगा शामिल, जानिए पूरी लिस्ट

सोमवार 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा समारोह से पहले, मंदिर समिति द्वारा विस्तृत अनुष्ठानों और प्रदर्शनों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। इन आयोजनों में सिनेमा और खेल जगत से लेकर उद्योगपति और राजनेता तक के बड़े नाम विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस समारोह में फिल्म और टेलीविजन की उन सभी हस्तियों की सूची दी गई है जो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होंगे।

कौन है वह हस्तिया ?

गुजरे जमाने के लोकप्रिय सितारे अरुण गोविल और दीपिका चिल्का, जिन्हें रामानंद सागर की रामायण में उनके प्रदर्शन के लिए आज भी याद किया जाता है, उत्सव के हिस्से के रूप में अयोध्या में भक्तों से मिल रहे हैं। उनके साथ लोकप्रिय टीवी शो में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लाहिड़ी भी शामिल हुए।

बॉलीवुड की सुपरस्टार 'ड्रीमगर्ल' हेमा मालिनी ने भी राम मंदिर में भव्य 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह से पहले अयोध्या में अपने प्रशंसकों के लिए एक विशेष प्रदर्शन किया। बुधवार को, उन्होंने समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए मुख्य कार्यक्रम के लिए योजनाबद्ध अपने प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी। "मैं पहली बार अयोध्या आई हूं। मैं रामायण में सीता की भूमिका निभाने जा रही हूं। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वामी रामभद्राचार्य ने किया है और इस दौरान यहां रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।" उनके अलावा राकेश बेदी और विंदू दारा सिंह भी अयोध्या की राम लीला में अभिनय कर रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए, विंदू दारा सिंह ने साझा किया, "मुझे 16 से 22 जनवरी तक अयोध्या में राम लीला करने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं भगवान शिव की भूमिका निभा रहा हूं।" दूसरी ओर, राकेश बेदी ने साझा किया कि कैसे राम मंदिर शहर के बुनियादी ढांचे में बदलाव ला सकता है क्योंकि अधिक पर्यटक आने लगेंगे।

टीवी अभिनेता विशाल नायक भी मंदिर में प्रदर्शन करने वाली टीम का हिस्सा हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से पुष्टि की कि उनका कृत्य काफी नाटकीय था, लेकिन उन्होंने विवरण साझा करने से परहेज किया।

उद्घाटन के लिए मशहूर हस्तियाँ आमंत्रित:

हिंदी फिल्म उद्योग और दक्षिण के कई अभिनेताओं ने मंदिर के उद्घाटन के लिए विशेष निमंत्रण प्राप्त करते हुए तस्वीरें साझा की थीं। यहां उन सेलेब्स की सूची दी गई है जिन्हें मंदिर समिति से आधिकारिक निमंत्रण मिला है।

अनुष्का शर्मा-विराट कोहली

आलिया भट्ट- रणबीर कपूर

रामचरण

रजनीकांत

टाइगर श्रॉफ-जैकी श्रॉफ

-रणदीप हुडा

कंगना रनौत

आयुष्मान खुराना

कई रिपोर्टों से पता चलता है कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे अभिनेता भी 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के लिए अतिथि सूची का हिस्सा हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य नामों में शामिल हैं:

माधुरी दिक्षित

सनी देयोल

मधुर भंडारकर

मोहनलाल

चिरंजीवी

मोहनलाल

यश

प्रभास

धनुष