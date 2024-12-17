scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतअर्थ ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंड बना मॉरीशस से गिफ्ट सिटी में स्थानांतरित होने वाला पहला विदेशी डेट फंड

अर्थ ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंड बना मॉरीशस से गिफ्ट सिटी में स्थानांतरित होने वाला पहला विदेशी डेट फंड

अर्थ ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंड, किसी नए स्थान पर अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए मॉरीशस से गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में स्थानांतरित होने वाला पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) बन गया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Dec 17, 2024 12:33 IST
अर्थ ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंड बना मॉरीशस से गिफ्ट सिटी में स्थानांतरित होने वाला पहला विदेशी डेट फंड
अर्थ ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंड बना मॉरीशस से गिफ्ट सिटी में स्थानांतरित होने वाला पहला विदेशी डेट फंड

अर्थ ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंड, किसी नए स्थान पर अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए मॉरीशस से गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में स्थानांतरित होने वाला पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) बन गया है।

Edited By:
Arvin Vincent
Published On:
Dec 17, 2024