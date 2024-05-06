scorecardresearch
Amethi Loksabha 2024: दिलचस्प हो गया है अमेठी का रण, कांग्रेस ने चला नया दांव

16 मार्च को भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की बहुप्रतीक्षित तिथियों की घोषणा की, जिसके साथ ही चुनावी मशीनरी भी सक्रिय हो गई। चुनावी कार्रवाई के लिए निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में अमेठी भी शामिल है, जहां राजनीतिक किस्मत का फैसला होना है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 6, 2024 18:25 IST
दिलचस्प हो गया है अमेठी का रण, कांग्रेस ने चला नया दांव

Uttar Pradesh के राजनीतिक परिदृश्य में Amethi एक महत्वपूर्ण चुनावी मैदान के रूप में उभर कर सामने आया है, जो राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। इस संसदीय क्षेत्र पर वर्तमान में BJP नेता Smriti Irani का कब्जा है, जो आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में एक रोमांचक चुनावी मुकाबले के लिए मंच तैयार कर रहा है। Congress ने अमेठी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 16 मार्च को भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की बहुप्रतीक्षित तिथियों की घोषणा की, जिसके साथ ही चुनावी मशीनरी भी सक्रिय हो गई। चुनावी कार्रवाई के लिए निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में अमेठी भी शामिल है, जहां राजनीतिक किस्मत का फैसला होना है।

चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार

भारत के चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार, अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2024 के लिए मतदान की तिथि 20 मई निर्धारित की गई है, जो चुनावी प्रक्रिया के 5वें चरण में आती है। मतदान का दिन तेजी से नजदीक आ रहा है, उम्मीदवार और मतदाता समान रूप से आगे की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। मतदान समाप्त होने के बाद, सभी की निगाहें अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2024 की मतगणना की तारीख और परिणामों की घोषणा पर टिकी होंगी। 4 जून को होने वाला यह निर्णायक क्षण दावेदारों के चुनावी भाग्य का निर्धारण करेगा और निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देगा।

चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत

चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक दलों ने नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है, और प्रतिष्ठित संसदीय सीट के लिए उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। जहाँ कुछ दलों ने पहले से ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, वहीं अन्य दल रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के अनुसार दावेदारों का खुलासा कर रहे हैं।

चुनावी सरगर्मी अमेठी में बढ़ती जा रही है

जैसे-जैसे चुनावी सरगर्मी अमेठी में बढ़ती जा रही है, यह निर्वाचन क्षेत्र एक रोमांचक मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है, जो न केवल इसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को परिभाषित करेगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की व्यापक गाथा में भी योगदान देगा।
2019 के लोकसभा चुनावों में, उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिली। मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने नाटकीय उलटफेर करते हुए 468,514 वोट हासिल कर जीत हासिल की, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी राहुल गांधी को 413,394 वोट मिले। जीत का अंतर 55,120 वोटों का था, जो चुनावी मुकाबले की तीव्रता को दर्शाता है। विशेष रूप से, निर्वाचन क्षेत्र में कुल 942,956 पंजीकृत मतदाता थे, जिसमें 54.08% मतदान हुआ। एक उल्लेखनीय आंकड़े में, 50% मतदाताओं ने विजयी उम्मीदवार का समर्थन किया, जबकि 0.42% ने उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) विकल्प चुना, जो मतदाताओं के बीच विविध प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है।

