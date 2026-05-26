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Newsट्रेंडिंगDon 3 Controversy: फिल्म मेकर्स से FWICE ने की रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करने की अपील, जानिए पूरा विवाद

Don 3 Controversy: फिल्म मेकर्स से FWICE ने की रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करने की अपील, जानिए पूरा विवाद

मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में FWICE ने कहा कि यह फैसला निर्माताओं और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ चर्चा के बाद लिया गया। फेडरेशन ने इंडस्ट्री के सदस्यों से भी रणवीर सिंह के साथ फिलहाल काम न करने की अपील की है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 26, 2026 10:38 IST
AI Generated Image

अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म ‘डॉन 3’ से कथित एग्जिट अब बड़ा इंडस्ट्री विवाद बन गया है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने बीते सोमवार को रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन निर्देश जारी किया है।

मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में FWICE ने कहा कि यह फैसला निर्माताओं और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ चर्चा के बाद लिया गया। फेडरेशन ने इंडस्ट्री के सदस्यों से भी रणवीर सिंह के साथ फिलहाल काम न करने की अपील की है।

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45 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा

मामले की शुरुआत तब हुई जब Excel Entertainment ने रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ छोड़ने से हुए प्री-प्रोडक्शन नुकसान के लिए करीब 45 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की।

प्रोडक्शन हाउस का दावा है कि अभिनेता के प्रोजेक्ट से हटने से पहले फिल्म पर भारी निवेश किया जा चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विवाद रणवीर सिंह और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच कथित तीन फिल्मों के समझौते से भी जुड़ा है।

रणवीर ने तोड़ी चुप्पी

विवाद बढ़ने के बाद रणवीर सिंह की टीम ने बयान जारी कर कहा कि अभिनेता फिल्म बिरादरी और ‘डॉन’ फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों का सम्मान करते हैं।

बयान में कहा गया कि रणवीर सिंह ने पूरे मामले पर जानबूझकर चुप्पी बनाए रखी क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेशनल बातचीत और निजी रिश्तों को गरिमा और सम्मान के साथ संभालना चाहिए।

उनकी टीम ने यह भी कहा कि अभिनेता सार्वजनिक तौर पर 'अटकलों और नैरेटिव्स' पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते और फिलहाल अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं।

FWICE ने जताई चिंता

FWICE ने शूटिंग के ठीक पहले कलाकारों के फिल्म छोड़ने के ट्रेंड पर नाराजगी जताई। फेडरेशन ने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भरोसे और प्रोफेशनल कमिटमेंट पर चलती है और आखिरी वक्त पर एग्जिट से निर्माताओं और तकनीशियनों को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है।

FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने इस मामले को 'बहुत गंभीर' बताया। उन्होंने कहा कि आप शूट शुरू होने से 10 दिन पहले किसी प्रोजेक्ट से बाहर नहीं हो सकते।

‘डॉन 3’ अब भी अधर में

Don 3 की घोषणा 2023 में हुई थी, लेकिन तब से फिल्म लगातार देरी और कास्टिंग बदलावों का सामना कर रही है। पहले कियारा अडवाणी के भी फिल्म छोड़ने की खबरें आई थीं। वहीं ऋतिक रोशन के लीड रोल संभालने की चर्चाएं भी हुईं, हालांकि बाद में उन्हें खारिज कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में फरहान अख्तर के खुद फ्रेंचाइजी में लौटने की संभावना भी जताई गई। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
May 26, 2026