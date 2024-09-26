Amazon Great Indian Festival 2024 Sale Is Live : सस्ता फोन और स्मार्ट टीवी खरीदने का मौका

Amazon Great Indian Festival 2024 की सेल प्राइम मेंबर्स के लिए शुरू हो गई है। त्योहारों के मौसम की यह विशेष सेल 27 सितंबर 2024 की रात 12 बजे से सभी के लिए खुलेगी। लेकिन प्राइम मेंबर्स के लिए आज से ही लाइव हो गई है। इस पर स्मार्ट टीवी और फोन्स पर बंपर डिस्काउंट है।

Apple iPhone 13

पुराने आईफोन मॉडल्स त्योहारों के सीजन की सेल के दौरान भारी छूट के लिए जाने जाते हैं। इस साल, आईफोन 13 अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2024 सेल में आईफोन 13 की छूट वाली कीमत Rs. 39,999 (MRP Rs. 59,600) है। आप पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके अतिरिक्त तुरंत छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी कीमत Rs. 36,700 तक हो सकती है। एसबीआई क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर आपको क्रमशः Rs. 1,500 और Rs. 1,250 तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G पर शानदार छूट मिल रही है। इसका एमआरपी 1,49,999 रुपये है, लेकिन अमेज़न सेल के दौरान इसे 74,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके साथ 3,750 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। इसके अलावा, SBI क्रेडिट कार्ड धारकों को 1,500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेते हैं, तो आपको पुराने स्मार्टफोन के बदले 65,000 रुपये तक की छूट भी मिल सकती है।

अमेज़न पर कीमत: 74,999 रुपये (एमआरपी 1,49,999 रुपये)

OnePlus 12R 5G

OnePlus 12R 5G, जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 SoC द्वारा संचालित है, अब 37,999 रुपये (एमआरपी 42,999 रुपये) में उपलब्ध है। इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ एक बड़ी 5,500mAh बैटरी दी गई है, जो 100W SuperVooc फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। एक्सचेंज ऑफर के तहत, पुराने फोन के बदले 35,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त किया जा सकता है।

अमेज़न पर कीमत: 37,999 रुपये (एमआरपी 42,999 रुपये)

iQoo Z9x 5G

अगर आप सस्ता स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो iQoo Z9x 5G आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह स्मार्टफोन 13,999 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी शामिल है। एक्सचेंज ऑफर में, पुराने स्मार्टफोन के बदले आपको 13,250 रुपये तक की छूट मिल सकती है। iQoo Z9x 5G में Snapdragon 6 Gen 1 SoC के साथ 6GB RAM और 128GB स्टोरेज है।

अमेज़न पर कीमत: 13,999 रुपये (एमआरपी 18,999 रुपये)

Samsung Galaxy M35 5G

Samsung Galaxy M35 5G इस सेल के दौरान 14,999 रुपये (एमआरपी 24,499 रुपये) में मिल रहा है। पुराने स्मार्टफोन के बदले 14,150 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है। यह स्मार्टफोन 6,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, लेकिन ध्यान दें कि इसमें चार्जर शामिल नहीं है।

अमेज़न पर कीमत: 14,999 रुपये (एमआरपी 24,499 रुपये)

इन शानदार ऑफर्स के साथ, यह आपके पसंदीदा स्मार्टफोन को किफायती कीमत पर खरीदने का सही समय है।