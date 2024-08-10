अक्षय कुमार का "द लाफ्टर शेफ्स" शो पर मजेदार Prank छा गया!

जब बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, अपने को-एक्टर्स Ammy Virk, Vaani Kapoor, Aditya Seal और Pragya Jaiswal के साथ "द लाफ्टर शेफ्स" शो पर अपनी नई पारिवारिक कॉमेडी फिल्म "खेल खेल में" को प्रमोट करने आए, तो दर्शकों ने हंसी और सरप्राइज की उम्मीद की थी।

Also Read: Vizag Steel plant : Vizag Steel प्लांट फिर से हो सकता है चालू

advertisement

द लाफ्टर शेफ्स

बता दें कि शो "द लाफ्टर शेफ्स" एक कॉमेडी लाफ्टर शो है, जिसमें Bharti Singh, Krushna-Sudesh, सिंगर Rahul Vaidya, Karan Kundra और भी कई कलाकार हैं, शो की कास्ट को उनके शैतान स्वभाव के लिए जाना जाता है, जिसमें हमेशा कुछ कॉमेडी ड्रामा होता ही रेहता है। उन्हें उसी दवा का स्वाद चखाने के लिए, अक्षय कुमार ने एक महिला को अपनी को-एक्टर के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब यह खुलासा हुआ कि वह वास्तव में अक्षय की पर्सनल शेफ हैं| इस प्रैंक ने सबको हंसी में डाल दिया।

कब हो रही है अक्षय कुमार की "खेल खेल में" रिलीज़?

गुलशन कुमार, T-Series और वाकाओ फिल्म्स प्रस्तुत "खेल खेल में" को Mudassar Aziz ने निर्देशित किया है और इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डी. शाह, अश्विन वर्दे, राजेश बहल, शशिकांत सिन्हा और अजय राय ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म 15 अगस्त, 2024 को देशभर में रिलीज होगी।फिल्म की स्टारकास्ट : Akshay Kumar, Ammy Virk, Taapsee Pannu, Vaani Kapoor, Fardeen Khan, Pragya Jaiswal, Aditya Seal

बॉलिवुड फिल्म से भिडेगी "खेल खेल में"

फिल्म "खेल खेल में" 15 अगस्त को Independece Day पर रिलीज़ हो रही है, साथ ही में एक्टर John Abraham & Sharvari की फिल्म "Vedaa" और एक्टर Rajkummar Rao, Shraddha Kapoor & Pankaj Tripathi की फिल्म "stree 2" भी रिलीज हो रही है, हालांकि स्त्री 2 अब 14 अगस्त को रात 9:30 बजे रिलीज़ हो रही है, इस से फिल्म को एक बड़ा स्टार्ट मिल सकता है।

आप कौन सी फिल्म थिएटर में देखने जाएंगे?