एयर इंडिया की दिल्ली-वैंकूवर उड़ान 22 घंटे की देरी के बाद रवाना हुई

New delhi,UPDATED: Jun 2, 2024 15:03 IST

एयर इंडिया की 1 जून की दिल्ली से वैंकूवर उड़ान लगभग 22 घंटे की देरी के बाद रविवार को सुबह 3.15 बजे रवाना हुई। उड़ान शनिवार को सुबह 5.30 बजे उड़ान भरने वाली थी, लेकिन एक "तकनीकी" समस्या के कारण एयरलाइन को इसे पुनर्निर्धारित करना पड़ा।  एयर इंडिया के प्रवक्ता ने शनिवार को एक बयान में कहा, "एआई 185... तकनीकी समस्याओं और उसके बाद चालक दल के अनिवार्य उड़ान ड्यूटी समय सीमाओं के तहत आने के कारण देरी हुई।" पिछले एक हफ्ते में यह कम से कम तीसरी बार था जब एयर इंडिया की अल्ट्रा-लॉन्ग हॉल उड़ानों को किसी न किसी कारण से अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ा। इससे पहले, 30 घंटे से अधिक की देरी के बाद, एयरलाइन की दिल्ली-सैन फ्रांसिस्को उड़ान, जो मूल रूप से गुरुवार को लगभग 15:30 बजे रवाना होने वाली थी, अगले दिन 21:55 बजे रवाना हुई। हालांकि, भारी देरी के कारण यात्रियों की दुर्दशा के बावजूद, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया।

