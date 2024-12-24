scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतअपनी वेल्थ के साथ हेल्थ जोड़ें

अपनी वेल्थ के साथ हेल्थ जोड़ें

जीवन अप्रत्याशित होता है क्योंकि यह अनगिनत अचानक आए कारकों से प्रभावित होता है जैसे दुर्घटनाएँ, बीमारी, आर्थिक परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ या व्यक्तिगत परिस्थितियाँ। जिंदगी की परेशानियों का मतलब है कि सब कुछ अनियंत्रित या योजना बनाई नहीं जा सकती। लेकिन हम कुछ जोखिम को जीवन और स्वास्थ्य बीमा खरीदकर ट्रांसफर/घटा सकते हैं। जितना जल्दी हम खुद को बीमा कराते हैं उतना बेहतर होता है क्योंकि बढ़ती हुई लागत हमारे बजट पर भारी पड़ सकती है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Dec 26, 2024 13:50 IST


जीवन अप्रत्याशित होता है क्योंकि यह अनगिनत अचानक आए कारकों से प्रभावित होता है जैसे दुर्घटनाएँ, बीमारी, आर्थिक परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ या व्यक्तिगत परिस्थितियाँ। जिंदगी की परेशानियों का मतलब है कि सब कुछ अनियंत्रित या योजना बनाई नहीं जा सकती। लेकिन हम कुछ जोखिम को जीवन और स्वास्थ्य बीमा खरीदकर ट्रांसफर/घटा सकते हैं। जितना जल्दी हम खुद को बीमा कराते हैं उतना बेहतर होता है क्योंकि बढ़ती हुई लागत हमारे बजट पर भारी पड़ सकती है।

advertisement

भारत में बीमा प्रीमियम औसतन पिछले तीन वर्षों में 25-30% बढ़े हैं और हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल महंगाई है, जो 14% है। इस प्रकार, स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के लिए कुछ आपातकालीन बफर रखना आवश्यक है। अधिकांश कामकाजी पेशेवरों को उनके नियोक्ताओं के माध्यम से जीवन और स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किया गया है, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण अतिरिक्त कवर होना आवश्यक है, यदि कोई नौकरी परिवर्तन कर रहा हो या कोई अप्रत्याशित रोजगार हानि हो।

कोविड महामारी ने जीवन/स्वास्थ्य बीमा के महत्व को लेकर जागरूकता लाने में एक जागरुकता के रूप में काम किया, ताकि हम अपने प्रियजनों को जीवन के अप्रत्याशित आपातकालों से बचा सकें। IRDAI के डेटा के अनुसार, भारत में बीमा का पैठ 2022-23 में GDP का 4% था, जो दर्शाता है कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। एक निवेश यात्रा शुरू करने से पहले, यह महत्वपूर्ण है कि हम एक वित्तीय बैकअप तैयार करें, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा हो, ताकि परिवार को समर्थन मिल सके।

अब हम जिस तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र में वृद्धि देख रहे हैं, उससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? 
भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र ने अतीत में तेजी से विकास किया है और भविष्य में भी इसी तरह की वृद्धि देखने की संभावना है। आइए समझते हैं कि क्यों एक समर्पित स्वास्थ्य देखभाल फंड को आपके पोर्टफोलियो में अतिरिक्त आवंटन मिलना चाहिए। BSE हेल्थकेयर इंडेक्स वर्तमान में उच्च भार (76.8%) के साथ दवा कंपनियों को शामिल करता है, जो बड़ी कंपनियां हैं। हालांकि इस क्षेत्र में एक व्यापक निवेश योग्य माहौल है, इंडेक्स बाजार में उपलब्ध अवसरों की पूरी श्रृंखला को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाता। इसके अलावा, फार्मा कंपनियों के अलावा, ऐसे आकर्षक अवसर भी हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट विकास और निर्माण संगठन, अनुबंध अनुसंधान संगठन, डायग्नोस्टिक्स, अस्पताल, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य बीमा, विशेष रसायन, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, और अन्य, जो BSE हेल्थकेयर इंडेक्स के बाहर हैं। चूंकि चिकित्सा लागत बढ़ रही है और यह क्षेत्र की कंपनियों के लाभ में योगदान कर रही है, यह आपके पोर्टफोलियो में विविधता और स्थिरता जोड़ सकता है।

भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है, मजबूत सरकारी पहलों, बढ़ती मध्यवर्गीय आबादी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती मांग से प्रेरित निवेश के अवसरों से भरपूर है। 2023 में, इस क्षेत्र का मूल्य $372 बिलियन था और 2025 तक $638 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है, जो प्रौद्योगिकी में उन्नति, सार्वजनिक-निजी साझेदारियों और सेवाओं के विस्तार से प्रेरित है। व्यापक रूप से, इस क्षेत्र में अस्पताल, फार्मा, डायग्नोस्टिक्स, निर्माण, चिकित्सा उपकरण, ग्रोथ और निर्माण संगठन, अनुबंध अनुसंधान संगठन, बीमा और अन्य जैसे खंड शामिल हैं।

advertisement

आइए इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख विकास चालकों और अवसरों पर नज़र डालते हैं।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY): यह कार्यक्रम प्रति परिवार ₹5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करता है, जो 500 मिलियन से अधिक लोगों को लक्षित करता है, जिसमें जनसंख्या का निचला 40% शामिल है। इस तरह की पहलों से बुनियादी ढांचे का विकास होता है और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार होता है।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023
यह नीति भारत के चिकित्सा उपकरण बाजार को 2020 में $11 बिलियन से बढ़ाकर 2028 तक $50 बिलियन करने का लक्ष्य रखती है। उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना जैसे प्रोत्साहन विकास को बढ़ावा देंगे। भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है, जो जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद है।

advertisement

चिकित्सा पर्यटन
भारतीय चिकित्सा पर्यटन बाजार 2024 में $7.69 बिलियन का था और 2029 तक $14.31 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत $5-6 बिलियन के मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT) और 5 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन चुका है। इस क्षेत्र के लिए भारत के मुख्य चालक किफायती गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, प्रसिद्ध डॉक्टर, बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और विकासशील देशों के लिए एक प्रमुख केंद्र हैं। उदाहरण के लिए: अमेरिका में बाईपास सर्जरी की लागत $1.44 लाख है, जबकि भारत में यह $5,200 है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन
 पारंपरिक प्रणालियों जैसे आयुर्वेद और योग पर ध्यान केंद्रित करना, जिन्हें वैश्विक स्वीकृति मिल रही है, वैकल्पिक चिकित्सा में निवेश की संभावना प्रदान करता है।

फार्मास्युटिकल और बायोटेक्नोलॉजी: भारत दुनिया में जनरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो दुनिया की 20% आपूर्ति करता है। "मेक इन इंडिया" और अनुसंधान प्रोत्साहनों जैसी पहलों के साथ, फार्मास्युटिकल R&D और निर्माण आकर्षक क्षेत्र हैं।

मेडटेक और डिजिटल स्वास्थ्य
टेलीमेडिसिन और हेल्थ-टेक प्लेटफ़ॉर्म्स ने विशेष रूप से कोविड-19 के बाद तेजी से स्वीकृति प्राप्त की है। यह बाजार पर्याप्त वृद्धि देखने की संभावना रखता है, जो स्टार्टअप्स और इनोवेटिव हब्स द्वारा समर्थित है - AI, IoT, और रोबोटिक्स डायग्नोस्टिक्स, सर्जरी और रोगी देखभाल को क्रांतिकारी बना रहे हैं, जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी निवेश को आकर्षित कर रहे हैं।

advertisement

अस्पताल और बुनियादी ढांचे का विकास
गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) और शहरीकरण में वृद्धि सुपर-विशेषज्ञता वाले अस्पतालों की मांग को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) जैसी योजनाओं के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रही है।

ग्रामीण और टियर-II/III बाजारों पर ध्यान
मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (MMUs) और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों जैसी योजनाएँ अविकसित क्षेत्रों में पहुँच का विस्तार कर रही हैं, जिससे सस्ते स्वास्थ्य देखभाल में अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

सशक्त सरकारी समर्थन और बड़ी उपभोक्ता आधार के साथ, भारतीय स्वास्थ्य उद्योग घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए एक आशाजनक क्षेत्र है। वर्तमान में भारत में स्वास्थ्य देखभाल व्यय प्रति व्यक्ति $74 है, जो ब्राज़ील ($761), चीन ($671), और मैक्सिको ($611) जैसे उभरते बाजारों की तुलना में काफी कम है। यह खर्च बढ़ने की संभावना है क्योंकि हाउस होल्ड आय में वृद्धि, सस्तीता में सुधार, जीवनशैली रोगों में वृद्धि और अन्य कारण हैं। जो निवेशक भारतीय स्वास्थ्य देखभाल बाजार में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें मेडटेक, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल वितरण, और फार्मास्युटिकल इनोवेशन जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, एक ऐसे फंड के साथ जो इस समृद्ध संरचनात्मक विषय में निवेश करता है। विविध और अन्य फंड जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप और अन्य स्वास्थ्य देखभाल विषय को सीमित रूप से (6%-10%) प्रदान कर सकते हैं, जिसे एक समर्पित स्वास्थ्य देखभाल फंड से पूरा किया जा सकता है। अभिषेक तिवारी चीफ बिज़नेस ऑफिसर पीजीआईएम इंडिया म्युचुअल फंड

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Edited By:
Arvin Vincent
Published On:
Dec 24, 2024