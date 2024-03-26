Kejriwal की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP का प्रदर्शन, PM आवास घेरने की तैयारी, इलाके बन चुके है रणछेत्र

Delhi के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी के खिलाफ Aam Aadmi Party का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज पार्टी PM आवास का घेराव करेगी। शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वे 28 मार्च तक ED की हिरासत में हैं। इधर, केजरीवाल ने आज ED कस्टडी से दूसरा सरकारी आदेश जारी किया है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए। इससे पहले केजरीवाल ने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया था। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है, वहां टैंकरों का इंतजाम करें। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे।

पुलिस बोली- हमने AAP को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी

पीएम आवास तक आम आदमी पार्टी के पैदल मार्च को लेकर पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया कि हमने इस प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं दी है। पुलिस ने कहा कि पीएम आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। यहां किसी को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा।

प्रदर्शन के चलते दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद

Delhi Metro की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह बताया गया है की सुरक्षा कारणों से लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 पर प्रवेश/निकास अगली सूचना तक बंद रहेगा।

कस्टडी से आदेश कैसे दे रहे केजरीवाल, इसकी जांच कर रही ED

केजरीवाल अब तक ED कस्टडी से दो सरकारी आदेश जारी कर चुके हैं। जल मंत्री आतिशी ने 24 मार्च को उनके पहले आदेश के बारे में बताया था। केजरीवाल ने इस आदेश में कहा कि दिल्ली में जहा पानी की कमी है, वहां टैंकरों से आपूर्ति की जाए। इसके बाद ED ने मामले का संज्ञान लिया। एजेंसी जांच कर रही है कि कोर्ट के आदेश के तहत क्या किसी मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वह कस्टडी से आदेश जारी करे। वहीं, वकील विनीत जिंदल ने अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेटर लिखा है। इसमें लिखा है कि केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया है। अगर कोई सरकारी आदमी रिमांड में है तो उसे बिना कोर्ट के ऑर्डर के बाहरी दुनिया के साथ बातचीत की इजाजत नहीं होती। केजरीवाल के मामले में केवल उनकी पत्नी और उनके कानूनी सलाहकार को ही उनसे मिलने की इजाजत है। कोर्ट ने केजरीवाल को किसी भी तरह के ऑर्डर को जारी करने की परमिशन नहीं दी है।



AAP ने लॉन्च किया ‘मैं भी केजरीवाल’ कैंपेन

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद AAP ने एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है। मैं भी केजरीवाल नाम के इस कैंपेन में पार्टी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर केजरीवाल का डिस्प्ले पिक्चर लगाया है। इस तस्वीर में केजरीवाल जेल के अंदर नजर आ रहे हैं और ऊपर लिखा है- मोदी का सबसे बड़ा डर- केजरीवाल।