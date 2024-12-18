scorecardresearch
विश्व चेस चैंपियनशिप जीतने वाले दी गुकेश के प्राइस मनी पर कितना टैक्स लगेगा?

डी गुकेश ने हाल ही में महज़ 18 साल की उम्र में विश्व चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता और 18वें वर्ल्ड चैंपियन बने

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Dec 18, 2024 12:38 IST

डी गुकेश ने हाल ही में महज़ 18 साल की उम्र में विश्व चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता और 18वें वर्ल्ड चैंपियन बने

विश्वनाथन आनंद के बाद ये खिताब जीतने वाले गुकेश दूसरे भारतीय हैं और चैंपियन बनने पर उन्हें बंपर प्राइज मनी भी मिली, लेकिन अब वो अपनी प्राइज मनी को लेकर ही चर्चा में हैं, जिसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि उनकी प्राइज मनी आधी रह जाएगी क्योंकि उनकी प्राइज मनी से 42.5 प्रतिशत पैसा टैक्स के रूप में सरकार ले लेगी।

वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर गुकेश को 13.5 लाख डॉलर यानी करीब 11 करोड़ 34 लाख रुपये मिले, अब इसमें से 4 करोड़ 67 लाख रुपये टैक्स के रूप में कट जाएंगे और उन्हें ये रकम सरकार को देनी होगी। दरअसल, जब किसी खिलाड़ी को सरकार या खेल संघ की तरफ से कोई पैसा मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन किसी टूर्नामेंट के जीतने पर खिलाड़ी को, जो प्राइज मनी मिलती है, उस पर सरकार टैक्स लेती है इसलिए गुकेश को चैंपियनशिप जीतने पर मिलनी वाली प्राइज मनी पर टैक्स देना होगा।

गुकेश की प्राइज मनी में से 40 फीसदी से ज्यादा टैक्स कटने पर सोशल मीडिया में लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गब्बर नाम के X यूजर ने लिखा इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने और इनामी राशि 11 करोड़ में से 5 करोड़ मिलने पर बधाई। सर्वेश यादव नाम के X यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा एक कदम आगे रहता है, फिर चाहे चेस ही क्यों न हो, वहां भी वो कमाई में चेकमेट कर अपना हिस्सा ले लेते हैं । जाहिर है डी गुकेश की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाएगाl

Dec 18, 2024