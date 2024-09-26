पेरिस ओलंपिक और पैरालिंपिक में भाग लेने वाले कीट के 17 एथलीटों को विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया।

scorecardresearch
Newsभारतपेरिस ओलंपिक और पैरालिंपिक में भाग लेने वाले कीट के 17 एथलीटों को विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया।

KIIT-डीयू ने रविवार को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक और पैरालिंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों को सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत ने समारोह का नेतृत्व किया, जिसमें इन उल्लेखनीय एथलीटों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया और शिक्षा में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Sep 26, 2024 16:47 IST

प्रत्येक एथलीट को उनकी उपलब्धियों के सम्मान में 7 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।

भारत के 15 ओलंपियन और 2 पैरालिंपियन शामिल

पेरिस ओलंपिक और पैरालिंपिक में भारत के 15 ओलंपियन और 2 पैरालिंपियन शामिल थे। डॉ. सामंत ने इस बात पर जोर दिया कि एथलीट खेलों में कीट की सफलता की आधारशिला हैं उन्होंने कहा कि केआईआईटी को ओलंपिक में एथलीटों का सबसे बड़ा दल भेजने पर गर्व है, जिसमें संस्थान से कुल 20 ओलंपियन और 2 पैरालिंपियन निकले हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले हॉकी खिलाडी अमित रोहिदास और प्रवीण कुमार को विशेष पुरस्कार दिए गए। आज सम्मानित किए गए एथलीटों में अमित रोहिदास (हॉकी), किशोर कुमार जेना और अन्नू रानी (भाला फेंक), तजिंदरपाल सिंह तूर (शॉट पुट), पारुल चौधरी (5000 मीटर स्टीपलचेज़), ज्योति याराजी (100 मीटर बाधा दौड़), प्रियंका (20 किमी रेस वॉक), प्राची और एमआर पूवम्मा (4x400 मीटर रिले), परमजीत सिंह बिष्ट, अक्षदीप सिंह और विकास सिंह (20 किमी रेस वॉक), अंकिता (5000 मीटर दौड़), रामपाल और प्रवीण कुमार (हाई जंप में पैरा-एथलीट) शामिल थे।

2024 दक्षिण एशियाई चैम्पियनशिप और राज्य स्तरीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पदक जीते

इस कार्यक्रम में उन एथलीटों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने हाल ही में 2024 दक्षिण एशियाई चैम्पियनशिप और राज्य स्तरीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। अमित रोहिदास ने डॉ. सामंत द्वारा तनाव के बिना प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करने को याद करते हुए अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, KIIT और KISS के पास खेलों के लिए सबसे अच्छे बुनियादी ढांचे  है, जो भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलता ,” उन्होंने संस्थानों द्वारा अपने एथलीटों को दिए जाने वाले समर्थन पर प्रकाश डाला। ओलंपियन दुती चंद, जो साधारण शुरुआत से उठीं, ने अपनी यात्रा और ओलंपिक मंच तक पहुंचने के लिए जिन चुनौतियों का सामना किया, उनके बारे में बात की। इस कार्यक्रम में ओडिशा की स्टार एथलीट अनुराधा बिस्वाल सहित  उल्लेखनीय खेल के हस्तियों ने भाग लिया। KIIT में खेल और योग विभाग के निदेशक डॉ. गगनेंदु दाश ने एथलीटों का परिचय कराया।

KIIT और KISS स्पोर्ट्स के सलाहकार उपेंद्र मोहंती भी मौजूद थे। केआईआईटी के कुलपति प्रोफेसर सरनजीत सिंह, प्रो-कुलपति प्रोफेसर देबाशीष बंद्योपाध्याय और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने एथलेटिक उत्कृष्टता के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में डॉ. सामंत के प्रयासों की प्रशंसा की।

