Shoe Repairing Business: कम खर्च में ज्यादा मुनाफा जानिए ?

आजकल ब्रांडेड शूज पहनने का चलन काफी बढ़ गया है। 4 हजार से लेकर लाखों रुपए तक के महंगे शूज खरीदने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उनकी रिपेयरिंग। गारंटी-वारंटी खत्म होने के बाद अक्सर सोल उखड़ जाती है, पेस्टिंग खराब हो जाती है, या शूज गंदे हो जाते हैं। ऐसे में शूज रिपेयरिंग बिजनेस एक शानदार मौका बनकर उभरा है।

Adarsh Garg
Delhi, Nov 20, 2024 08:27 IST

कमाई के साधन आपने बहुत देखे होगे, छोटे से बड़े स्तर के बिजनेस में कमाई के स्रोत होते है। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानेगे जिससे कम बजट में मोटे मुनाफे पा सकते है? फटे जूतों से लाखों की कमाई का मौका ना छो़ड़े

फटे जूतों से लाखों की कमाई का मौका

कम लागत, बड़ा मुनाफा

शूज रिपेयरिंग सर्विस की शुरुआत मात्र 500 रुपए से होती है। यदि शूज की कंडीशन ज्यादा खराब हो, तो चार्ज भी बढ़ सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 10 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसमें मशीनों की खरीद, कच्चा माल और दुकान का किराया शामिल है।

ब्रांडेड शूज की बढ़ती डिमांड

लोग अब महंगे ब्रांडेड शूज खरीदने में हिचकते नहीं हैं। लेकिन जब ये खराब होते हैं, तो उन्हें फेंकने के बजाय रिपेयर कराना बेहतर विकल्प बन जाता है। यही कारण है कि इस बिजनेस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।

इन स्टार्टअप्स ने दिखाई राह

देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली-एनसीआर में Mr. Pronto और Shoe Care Clinic जैसे स्टार्टअप्स पहले से काम कर रहे हैं। ये कंपनियां पुराने जूतों को ड्राई क्लीन और रिपेयर करके नए जैसा बना देती हैं। इनकी सफलता से साबित होता है कि यह बिजनेस मॉडल काफी फायदेमंद है।

कैसे शुरू करें यह बिजनेस?

शूज रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सही लोकेशन की जरूरत होगी। इसके बाद शूज सिलाई और ड्राई क्लीनिंग की मशीनें खरीदें। सोशल मीडिया के जरिए अपने काम का प्रमोशन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आपसे जुड़ सकें।

एक साल में रिकवरी

अच्छी प्लानिंग और सही मार्केटिंग के जरिए आप एक साल के भीतर अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हैं। शूज रिपेयरिंग का यह बिजनेस बड़े और छोटे, दोनों शहरों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

शूज रिपेयरिंग बिजनेस कम लागत में शुरू होने वाला ऐसा काम है, जिसमें मुनाफा कमाने की अच्छी संभावनाएं हैं। अगर आप इस आइडिया को अपनाते हैं, तो न सिर्फ ग्राहकों को सस्ती और बेहतर सर्विस देंगे, बल्कि खुद का सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं।
 

Nov 20, 2024