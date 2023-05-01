High EPFO Pension: EPF से EPS में कॉर्पस का पुन: आवंटन कैसे होगा?

जब Personal Finance Planning की बात आती है तो रिटायरमेंट प्लानिंग को प्राथमिकता देना जरूरी है। रिटायरमेंट के दौरान खर्चों के लिए कोई ऋण उपलब्ध नहीं है। दुर्भाग्य से, लंबी अवधि के निवेश के लिए निश्चित रिटर्न के सीमित विकल्प हैं। हालांकि, EPFO अपनी EPS योजना के साथ सेवानिवृत्ति योजना के लिए एक समाधान प्रदान करता है जो उच्च पेंशन लाभ प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, यह योजना खर्च करने से पहले बचत के सिद्धांत को बढ़ावा देती है, हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईपीएस योजना का चयन किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति के गहन विश्लेषण के बाद ही किया जाना चाहिए। कुछ स्थितियों में, उच्च योगदान उपयुक्त हो सकता है जबकि अन्य में नहीं। लेकिन पेंशन में अंतर की तुलना करते समय आपको यह भी समझने की जरूरत है कि

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) केवल मासिक पेंशन प्रदान करता है और एकमुश्त राशि का विकल्प प्रदान नहीं करता है। अंशदाता के निधन की स्थिति में विधवा/विधुर को कर्मचारी की पेंशन का 50 प्रतिशत प्राप्त होता है अवयस्क बच्चों के लिए यह राशि विधवा/विधुर (अधिकतम दो संतान) को प्राप्त राशि का 25 प्रतिशत होती है।

इसलिए, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) का चयन करने का निर्णय लेते समय व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पारिवारिक इतिहास के आधार पर अपनी जीवन प्रत्याशा के बारे में मान्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।यहां बताया गया है कि यदि आप अधिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपकी पेंशन राशि की गणना कैसे की जाएगी

उच्च पेंशन राशि की गणना कैसे की जाती है?

अधिक अंशदान करके, आप अधिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह रिटायरमेंट के समय आपके वास्तविक वेतन (मूल वेतन का औसत + पिछले 60 महीनों का डीए) और आपके द्वारा सेवा किए गए वर्षों की संख्या पर आधारित है। उदाहरण के लिए, एक वेतनभोगी व्यक्ति जो 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है।

,पिछले 60 महीनों के लिए 2,10,000 रुपये के औसत वेतन को मानते हुए लगभग 96,000 रुपये की अधिकतम पेंशन प्राप्त करेगा [(पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा) /70 = ( 2,10,000x 32)/70 =]। यहां 32 वर्ष लिए गए हैं, यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, 20 वर्ष से अधिक सेवा करने के बाद और पेंशन के लिए पात्र है, तो उनकी सेवा अवधि को वेटेज के रूप में 2 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा। पेंशन योग्य सेवा की अधिकतम अवधि 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

इसलिए, कोई सदस्य उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुनता है, तो उसे 30 वर्ष (पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा)/70 = (15000x32)/70 = 6,857 की सेवा मानकर पेंशन के रूप में अधिकतम लगभग 6,857 रुपये मिलेंगे। अंतर यह है कि पेंशन राशि बहुत बड़ी है क्योंकि उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनने से आपकी मासिक पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद 14 गुना बढ़कर 6,857 रुपये से 96,000 रुपये हो सकती है।