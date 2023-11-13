Diwali Investments: क्या आपने इस दिवाली को निवेश किया?

दिवाली को रोशनी का त्योहार कहा जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जहां हम अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और दीपक जलाते हैं। दिवाली की सुबह की शुरुआत "गेंदा फूलों" से माला और रंगोली बनाने से होती है। शाम का समय होता है, जब हम "दीया" जलाते हैं और लौकिक अंधकार को दूर भगाते हैं। दादा-दादी कहानियां सुनाते हैं कि कैसे "बुराई पर अच्छाई की जीत हुई", जबकि बच्चे ऐसी कहानियों को सुनने का आनंद लेते हैं। दिवाली के दौरान बच्चे घर के चारों ओर धमा चौकड़ी लगाते हैं, जबकि बड़े या बुजुर्ग घर के रेनोवेशन, साफ सफाई, सजावट और पकवान बनाने की व्यवस्था करने में व्‍यस्‍त रहते हैं। त्‍योहार और रीति-रिवाजों के अलावा, जो चीज दिवाली को आदर्श त्योहार बनाती है, वह है पूरे परिवारों का एक साथ मिलना। लेकिन दिवाली से अगली सुबह को हम एहसास करते हैं कि हमने क्या किया?सोचिए अगर आपके निवेश में भी भी अलग अलग क्‍वालिटी वाले लोग (अलग अलग मार्केट कैप यानी लार्जकैप, मिडकैप, स्‍मॉल‍कैप) शामिल होते तो वे कैसे होते? उनकी खासियत क्या होंगी? एक कमरे में एक साथ रखे जाने पर वे कैसा व्यवहार करेंगे? चलिए इस बारे में जानते हैं।

अगर लार्ज कैप कंपनियां एक व्यक्ति की तरह होतीं, तो यह बहुत ज्‍यादा धन रखने वाले एक बुद्धिमान और पूरी तरह से मैच्‍योर पुरुष या महिला की तरह होतीं। संभव है कि बताने के लिए अनेक कहानियों के साथ सेल्‍फ मेड यानी खुद से निर्मित। संभव है कि उनका (लार्जकैप) तरीका थोड़ा कठोर हो, लेकिन आम तौर पर वे (लार्जकैप) भरोसेमंद और स्वागत करने वाले होते हैं, उनमें लोगों को सहज बनाने की क्षमता होती है। उनकी प्रतिष्ठा उनसे पहले है, क्योंकि लोग उनके बारे में अच्छी बातें कहते हैं, यहां तक कि उनकी पीठ पीछे भी उनके बारे में अच्‍छी बातें होती हैं। इन बुजुर्ग लोगों की कुल संख्‍या में एक छोटी संख्‍या के लोगों में एक विशेष या रचनात्मक पक्ष भी हो सकता है, जहां वे "ट्रेंडी यानी पूरी तरह से अपडेट", "आधुनिक" या "नए युग" व्यवहार वाले होते हैं। यह कोई नया डांस मूव आजमाना या किसी नए कोर्स के लिए साइन अप करना या कोई नया स्किल सीखना हो सकता है। यह ग्रुप नए विचारों यानी इनोवेशन की ओर चल रही बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। किशोर या युवा वयस्क मिड कैप कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये प्रतिभाशाली, महत्वाकांक्षी और उत्साही व्यक्ति होते हैं, जो दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड या अनुभव की कमी है, वे नए/इनोवेटिव विचारों को तेजी से अपनाते हैं, जिससे अनुभव की कमी की भरपाई करता है। उनकी जड़ें गहरी न होने से उन्हें ट्रैक और धुरी बदलने में भी आसानी होती है। वे विशिष्ट क्षेत्रों/सेक्टर पर ध्यान देते हैं, जिनसे उनकी पुरानी और अधिक मैच्‍योर पीढ़ी दूर रहेगी। स्मॉल कैप उन बच्चों की तरह हैं जो क्षमता और ऊर्जा से भरे हुए हैं। वे नए तरह के कारनामों में भाग लेते हैं और अक्सर इसमें अग्रणी होते हैं। ये वो लोग हैं जो पुरानी बातों से सबक लेते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इनोवेशन और रचनात्मकता से भरपूर, वे अपनी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने और नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में सक्षम होते हैं। वे आधुनिक युग में पैदा हुए हैं और आमतौर पर टेक्‍नोलॉजी को दूसरी भाषा के रूप में देखते हैं। उनमें बढ़ने और समृद्ध होने की अच्छी क्षमता है।

बड़ौदा बीएनपी परिबा म्यूचुअल फंड के सीईओ सुरेश सोनी कहते हैं कि क्या एक परिवार का एक साथ जमा होना, नासमझ और आलोचना करने वाले पड़ोसी के बिना पूरा होगा? अगर वोलेटिलिटी यानी कोई व्यक्ति होता, तो यह पड़ोसी ही होता, जो हर किसी के व्यवहार यानी लार्जकैप, मिडकैप और स्‍मालकैप में कुछ गिरावट या कमजोरी लाकर त्‍योहार या जश्‍न के स्वाद को फीका कर देता। यह व्यक्ति जितना चिड़चिड़ा और परेशान करने वाला हो सकता है, लंबे समय में यह परिवार के अन्य सदस्यों को एक मजबूत चरित्र बनाने में मदद कर सकता है। इसी तरह, अलग अलग मार्केट कैप कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में रंग जोड़ती हैं। एक निवेशक के रूप में जो निवेश के सभी कंपोनेंट को देख रहा है, उसे समझदार ग्रैंडमास्टर्स या गुरुओं की तरह होना चाहिए - सतर्क, लेकिन शांत। जो बच्चों की हर हरकत पर प्रतिक्रिया नहीं करता या किशोर के विद्रोही स्वभाव पर आपा नहीं खोता और न ही बड़ों की कठोरता पर धैर्य खोता है। बल्कि एक समझदार भिक्षु की तरह बनें जो जानता है कि हर किसी की एक अनूठी भूमिका है। परिवार के प्रत्येक सदस्य यानी लार्जकैप, मिडकैप और स्‍मालकैप को प्रदर्शन करने के लिए समय और स्थान दें, सतर्क रहें लेकिन रोबदार नहीं, और जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ आते हैं, या तो पोर्टफोलियो में या वास्तविक जीवन में, तभी त्योहार या जश्‍न शुरू होता है।

